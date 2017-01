Bella Hadid, atacata cu steagul Palestinei

Bella a fost surprinsa ieri, in timp ce se indrepta spre apartamentul unde locuieste sora sa, Gigi Hadid. Desi era insotita de oameni de la Securitate, cat si de prietena ei, Kendall Jenner, faimosul model a fost acostat de o femeie care s-a apropiat foarte mult de ea, reusind sa-i fluture un steag al Palestinei in fata. Incidentul nu s-a transformat intr-unul violent dar oamenii lui Hadid au anuntat Politia, femeia fiind retinuta si indepartata din zona respectiva. A fost insa eliberata mai tarziu de Politia din New York, fara a fi pusa sub acuzare.

Obsessed ✔️✔️ #bellahadid #kendalljenner A photo posted by The Curvy Fashionista (@thecurvyfashionista_) on Jan 20, 2017 at 1:24am PST

Tatal lui Gigi si al Bellei are origini palestiniene deci probabil femeia arestata era doar un fan mai infocat al familiei Hadid. Vedeta se pare ca vrea sa ii fie respectat spatiul personal si nu doreste ca astfel de evenimente sa se intample.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE