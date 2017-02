Bella Hadid apare intr-o sedinta foto seducatoare

Bella Hadid ne surprinde din nou cu o aparitie absolut seducatoare si irezistibila. Tanarul supermodel a aparut intr-o sedinta foto inspirata de Ziua Indragostitilor, care se apropie, si trebuie sa recunoastem ca fotografiile arata incredibil!

In cele cateva fotografii ale editorialului, postate pe Instagram, descoperim o Bella Hadid romantica, ce pozeaza candid in lenjerie intima. Bella are o atitudine irezistibila si un sarmn de necontestat!

Editorialul in care apare Bella a fost realizat pentru revista Love (ce nume potrivit!) de catre Carin Backoff. Sedinta foto are un aer provocator, dar ludic, lucru care o prinde perfect pe Bella.

Descopera cateva fotografii din cadrul sedintei foto atat de seducatoare in care starul este nimeni altul decat Bella Hadid, rasfoind galeria noastra!

Foto: Instagram @bellahadid, @carinbackoffphoto