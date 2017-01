Barack si Michelle Obama au transmis un nou mesaj pe Twitter inainte de vacanta

Barack si Michelle Obama au transmis un nou mesaj pe Twitter, de data aceasta de pe conturile personale. Cei doi au anuntat ca se vor intoarce din vacanta in Palm Springs si vor continua sa ajute cetatenii SUA.

„Buna tuturor! Inapoi la contul initial. Inca functioneaza chestia asta? Eu si Michelle plecam intr-o scurta vacanta, dar ne vom intoarce”, a spus Barack Obama in mesajul sau. Totodata, el i-a indemnat pe oameni sa ii transmita ideile pentru viitor, el lasand un link catre Fundatia Obama.

In the meantime, I want to hear what you’re thinking about the road ahead. So share your ideas with me here: https://t.co/GYkEOK8EuT

Nici Michelle nu a uitat sa ii asigure pe cetatenii SUA ca se vor intoarce in curand.

After an extraordinary 8 years, I’ll be taking a little break. Will be back before you know it to work with you on the issues we care about. pic.twitter.com/o0ECJitXnw

— Michelle Obama (@MichelleObama) January 20, 2017