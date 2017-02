BAFTA 2017: Cele mai reusite, cele mai nefericite si cele mai previzibile tinute de pe covorul rosu

BAFTA 2017, corespondenta britanica a Oscarurilor, a fost o ceremonie interesanta – aici glumele sunt mereu mai relaxate si, deci, mai bune, dar covorul rosu nu a impresionat in mod deosebit. Sigur, data fiind concentratia de vedete de mare calibru pe metru patrat, am putut vedea si cateva aparitii de-a dreptul spectaculoase.

Ce ne-a placut? Ei bine, Amy Adams, intr-o rochie verde semnata de Tom Ford, care a avut problemele ei dar care a aratat, totusi, foarte bine – se pare ca Amy a devenit o adevarata muza pentru Tom de cand cu aparitia sa in „Nocturnal Animals”, thriller-ul designerului-regizor care o sa iti dea ceva emotii (dar nu iti spunem mai mult, ca sa nu iti stricam placerea vizionarii).

Ca de obicei, Meryl Streep a avut o tinuta impecabila, chit ca actrita nu s-a straduit prea tare. Dar fix in asta consta farmecul lui Meryl, atat pe ecran, unde pare ca totul vine de la sine, cat si in aparitiile publice, unde reuseste sa fie mereu adecvata situatiei.

Emma Stone a aparut intr-o tinuta Chanel Couture destul de riscanta, pe care banuim ca multa lume o va comenta la modul negativ, dar ne-a demonstrat ca poate cu adevarat sa poarte orice, si acesta este semnul ca a intrat in liga actritelor carora nu mai avem sa le reprosam nimic.

In rest, am mai vazut cateva rochii Gucci despre care nu putem sa mai spunem multe lucruri, pentru ca le-am tot vazut in ultima vreme, doua tinute McQueen care nu au fost extraordinare (purtate de Emily Blunt si de Kate Middleton, ducesa de Cambridge), si cea mai diafana rochie Chloe pe care am vazut-o in ultima vreme, purtata de Isabelle Hupert, pe care o declaram intr-un glas, in redactie, varful de lance al sic-ului frantuzesc. Se simtea nevoia de asa ceva!

Acestea fiind zise, iata care sunt cele mai reusite, cele mai nefericite si cele mai plictisitoare tinute ale serii!

Foto: Image.net, PR