A aparut prima imagine cu Emily Blunt in „Mary Poppins Returns”

Celebrul musical aparut in 1964, „Mary Poppins” va avea parte de o continuare creata tot de Disney. Pentru noul film a aparut deja prima imagine cu Emily Blunt in „Mary Poppins Returns”, ea primind rolul principal.

Pentru aceasta continuare a celebrei pelicule, producatorii au pregatit noi efecte, precum si noi costume, Emily purtand o tinuta mai colorata decat cea aleasa pentru Julie Andrews in filmul original. In imagine, Emily apare in fata familiei Banks intr-o haina albastru cobalt, o palarie maro si o geanta plina de celebrele obiecte magice.

A practically perfect first look at Emily Blunt in #MaryPoppinsReturns. ☂️✨ A post shared by Disney (@disney) on Mar 3, 2017 at 12:16pm PST

Filmul, ce va avea premiera pe 25 decembrie 2018, prezinta continuarea povestii familiei Banks dupa 25 de ani, cand cei doi copii Michael si Jane au crescut. Mary Poppins se intoarce de aceasta data pentru a-i ajuta sa treaca mai usor peste un moment dificil.

Din distributia noului film creat de Rob Marshall, mai fac parte, pe langa Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, Angela Lansbury, Emily Mortimer si Julie Walters.

Foto: PR