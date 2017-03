In cadrul festivalului de film de la Malaga, la care a participat alaturi de iubita sa Nikole Kimpel, Antonio Banderas a confirmat ca a suferit un atac de cord.

Actorul in varsta de 56 de ani, a dezvaluit , sambata, in cadrul Festivalului de Film de la Malaga, ca are trei stenturi implantate pentru a extinde arterele ingustate in inima sa dupa sperietura din 26 ianuarie, cand a fost dus de urgenta la spital, din cauza unor probleme de ritm cardiac, pe care le-a simtit in timpul unui program de fitness.

Pe toata durata festivaului cat si dupa primirea unui premiu, Antonio Banderas, a primit foarte mult sprijin din partea iubitei sale, consilier de investiii de origine olandeza-germana, plina de farmec. Aceasta arata spectaculos intr-o superba rochie neagra, lunga pana in podea, fara bretele, cu detalii aurii jurul decolteului.

Actorul de origine spaniola confirma zvonurile si spune: „Da! Pe 26 ianuarie, am suferit un atact de cord, a fost un atac benign si nu sunt daune permanente, insa acum sunt in perioada de recuperare. Se intampla multor persoane, in fiecare zi si nu am ascuns asta, dar nu am vrut sa mi se dea mai multa atentie decat celor care intr-adevar au nevoie de asta.”

In data de 26 ianuarie, Antonio Banderas a fost transferat la spitalul din St Peter, si tinut sub observatie pana in momentul in care medicul a considerat ca este in regula sa fie externat.

Problemele de care sufera in ultima vreme le pune pe seama calatoriilor pe care le face constant intre tara natala si America, fiind o persoana foarte dedicata muncii sale si, totodata, recunoaste ca si-a neglijat corpul in ultima perioada „Nu iau in seama o multime de lucruri”.

