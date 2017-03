Anne Hathaway: „Hollywood nu este un loc al egalitatii”

Anne Hathaway spune ca Hollywood nu este un loc al egalitatii, vorbind si despre experienta traita pe platourile de filmare „Ocean 8”, un film in care intreaga distributie este feminina.

„Hollywood nu este un loc al egalitatii. Nu o spun cu ura si nu judec; este o statistica. Si, desi am jucat in care filme in care femeia era in centrul atentie, nu am fost niciodata intr-un astfel de film. Te face sa realizezi cum te schimbi fara sa iti dai seama pentru a te potrivi unui scenariu. Nu este mai bine sau mai rau… sau corect sau gresit, dar exista anumite lucruri pe care le intelegi despre celalalt in functie de experienta pe care o aveti in comun… probabil este mai usor pentru barbati sa faca asta. Sa fiu pe platourile de filmare unde sa fiu cea care detine aceasta aceasta usurinta este cu adevarat important. Este o alternativa narativa placuta.”, a declarat aceasta.

Anne Hathaway a tinut un discurs despre concediul de maternitate si plata acestuia si in cadrul conferintei Natiunilor Unite, iar acum, in interviu a reluat acest subiect. Aceasta considera ca ar trebui sa existe deja acest aceasta posibilitate: „Suntem incurajati sa ne judecam unii pe altii, dar ar trebui sa ne concentram asupra oamenilor si institutiilor care ar trebui sa ne sprijine si nu o fac.”

Actrita a vorbit si despre sotul ei, spunand ca acesta a ajutat-o sa se simta mai confortabil si, desi exista in prezent o idee conform careia femeile nu au nevoie de nimeni, ea are nevoie de sotul ei, Adam Shulman, deoarece dragostea lui a schimbat-o.

Foto: Arhiva Revistei ELLE