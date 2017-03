Angelina Jolie si Brad Pitt s-au tatuat pentru a-si consolida relatia cu cateva luni inainte de despartire

In luna februarie a anului trecut, Angelina Jolie si Brad Pitt s-au tatuat pentru a-si consolida relatia, cei doi apeland la un fost calugar din Thailanda, Ajarn Noo Kanpai.

Aflati in Cambodgia pentru filmarea proiectului Angelinei, „First They Killed My Father at the time in the country”, cei doi au decis sa isi faca un tatuaj impreuna, cu o simbolistica speciala. Angelina si Brad au ales un tatuaj care, in mod ironic, simbolizeaza unirea lor ca sot si sotie.

Angelina a adus acest artist special din Bangkok, ea alegand sa isi faca inca alte doua tatuaje, tot pe spate, simbolizand o mantra si simboluri pentru protectie.

Pentru acest tatuaj, artistul a folosit o tehnica speciala, veche, pentru care nu a avut nevoie de un aparat obisnuit. El a tatuat spatele Angelinei si partea stanga a abdomenului lui Brad Pitt folosind o tija de lemn, in care era pus un ac special. Aceasta procedura este mai dureroasa, dar se presupune ca ar fi mai precisa decat cea obisnuita.

Tatuajul nu i-a ajutat, din pacate, pe Angelina Jolie si Brad Pitt sa ramana impreuna, cei doi fiind in mijlocul unui proces pentru obtinerea custodiei celor 6 copii.

