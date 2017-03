Angelina Jolie, declaratii despre mama sa si viitorul copiilor ei

Angelina Jolie a facut noi declaratii despre mama sa si viitorul copiilor ei in cadrul unui interviu pentru revista Hello!

Actrita in varsta de 41 de ani a vorbit foarte rar de mama ei, care a murit in 2007 din cauza cancerului ovarian si de san, insa acum a impartasit mai multe detalii despre frumusetea si obiceiurile acesteia. „Nu se rasfata niciodata”, a declarat Angelina, adaugand ca Marcheline Bertrand, mama ei, folosea, atunci cand voia sa se simta special, doar cateva produse, printre care si o pudra Guerlain. Actrita a devenit si imaginea acestui brand, insa suma primita pentru campanii este donata in scopuri caritabile.

In cadrul aceluiasi interviu, Angelina a vorbit si despre viitorul sau si al copiilor. Aceasta crede ca in 10 ani se va concentra mai mult asupra proiectelor sociale si mai putin asupra filmelor si, totodata, este sigura ca va calatori in intreaga lume sa isi viziteze copiii.

Actrita si mama a 6 copii a adaugat ca este posibil ca ei sa ii urmeze calea, implicandu-se in proiecte internationale. Pana acum Maddox a colaborat cu ea la filmul „First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers”.

