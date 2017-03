Andreea Marin, in exclusivitate pentru ELLE – „Sub toate aspectele, am intinerit, la propriu. Se simte si se vede!”

ELLE: Ai revenit, din nou, in atentia publicului din Romania, odata cu emisiunea Uite cine danseaza, si pare ca fanii tai de-abia asteptau un astfel de comeback. Cu ce ganduri te-ai intors in televiziunea live?

Andreea Marin: Nu pot sa ma plang ca as fi disparut vreodata, am fost mereu prezenta in viata publica, dar in ultimii ani cu alt gen de proiecte. A fost neasteptata aceasta oferta din partea ProTV si am imbratisat-o din mai multe motive. Printre ele, dragostea pentru dans, postura onoranta de jurat alaturi de oameni pe care ii respect si pe care ii admir, formatul international pe care il cunosteam si, pentru ca sunt un producator cu experienta, nu doar omul care zambeste pe micul ecran, cunosc subtilitatile si potentialul unui astfel de program.

ELLE: Odata cu revenirea aceasta ne-ai aratat o alta fateta a ta – ai acum imaginea unei femei mature si increzatoare, care nu se fereste sa fie senzuala, care isi poarta cu mandrie corpul. Ce poti sa ne spui despre noua ta imagine?

Andreea Marin: Vedeti, spre deosebire de acceptiunea generala, eu cand ma uit in oglinda nu vad o imagine, ci un om. Pentru mine conteaza complexitatea, nu doar aparenta. Sunt multe aspecte care contureaza aceasta “imagine” de care vorbim: educatia, care transpare din atitudine, consecventa, bunul simt, capacitatea de adaptare la nou, dar si spiritul mereu tanar, indiferent de varsta, grija de a inainta in viata frumos si demn, profesionalismul. Daca vorbim strict de ceea ce se observa la prima vedere, stilul meu a fost intotdeauna mai asezat, elegant si clasic.

Acum, prin colaborarea cu Cristina Savulescu, am descoperit ca pot exploata si alte laturi ale personalitatii mele, carora poate nu le dadusem suficienta atentie. In pofida aparentei, eu am fost mereu mai baietoasa, am crescut ca Nica, din “Amintiri din copilarie”, catarandu-ma pe garduri si in copaci. 🙂 Ca om matur, mi-am pastrat aceeasi energie si sunt o fire practica, prefer sa realizez multe, in loc sa stau prea mult in oglinda. Dar nici feminitatea nu mi-e straina, am invatat in ultima perioada o lectie buna, si anume aceea ca trebuie sa te iubesti si pe tine, ca femeie, sa nu te mai asezi intotdeauna pe ultimul loc, asa ca m-am ocupat mai mult de mine de la inceputul acestui an. Am slabit din ianuarie si pana astazi 7 kilograme printr-o dieta corecta si printr-un program mai ordonat de miscare, iar moderatia a devenit parte din viata mea. Cand ai si oameni priceputi alaturi, care sa se ocupe de aspectele exterioare, se intampla asta prin natura muncii mele, atunci lucrurile dau rezultate, precum ati observat.

ELLE: Ce te inspira atunci cand iti alegi tinutele de show? Lucrezi impreuna cu cineva la look-urile tale sau le alegi singura? Poti sa ne povestesti mai multe despre asta?

Andreea Marin: E un concept creat de designerul Cristina Savulescu, imi placea de mult ce vedeam in colectiile ei, dar nu ne cunosteam, drumurile noastre s-au intalnit acum si ne-am potrivit. Am avut chimie. Pentru prima aparitie legata de televiziune in acest sezon, am avut si placerea sa port bijuterii unicat realizate de Tria Alfa, respectiv Carla Brillanti, spun asta pentru ca multa lume m-a intrebat.

ELLE: Ca tot vorbim despre aceasta schimbare de imagine, unii dintre fanii tai par sa iti reproseze ca esti mult mai indrazneata in alegerile tale vestimentare decat obisnuiai sa fii cu ceva timp in urma. Ce a determinat schimbarea aceasta? Cum te simti cu noul tau look?

Andreea Marin: Sub toate aspectele, am intinerit, la propriu. Se simte si se vede. Dar asta nu inseamna ca nu pastrez bunul simt, chiar daca lucrez intr-un domeniu in care uneori tinutele pot fi putin mai indraznete. Ceea ce nu inseamna ca e o regula, depinde de context. Niciodata nu m-am bazat pe aspecte superficiale in evolutia mea. Nici pe sexualitate, cu atat mai putin pe frivolitate. Nu e in firea mea.

ELLE: Am observat ca porti deseori creatii ale designerilor romani. Ai preferati?

Andreea Marin: Da, imi place sa subliniez, atat cat pot eu, valoarea si creativitatea creatorilor nostri, de ce nu? Nu vreau sa nedreptatesc pe nimeni, nu sunt putini cei care imi plac, de aceea nu i-as mentiona doar pe cativa aici.

ELLE: Postezi deseori in social media imagini de la antrenamentele tale sau din timpul plimbarilor cu bicicleta. Este vorba despre o schimbare radicala de stil de viata? Sau sunt niste obiceiuri sanatoase pe care le-ai avut dintotdeauna?

Andreea Marin: Postez pentru ca sunt des intrebata ce fac pentru a ma mentine in forma si sunt multi oameni pentru care modelul de viata urmat de mine e o decizie pe care si-o asuma si ei ulterior, cu rezultate minunate. O responsabilitate si un mod de a impartasi ce e bun, asadar.

ELLE: Pentru ca tot se vorbeste atat de mult despre varsta ta, despre silueta ta, despre felul in care te prezinti lumii in general, spune-ne, te rog, cum resimti aceasta presiune care pare sa se aplice cu atat mai mult femeilor ajunse la maturitate?

Andreea Marin: Pentru mine nu e o presiune. Fac ce cred eu ca e mai bine pentru sanatatea si echilibrul meu. Si asa as face si daca nu as avea aceasta meserie. Din respect pentru mine si din dorinta de a da un exemplu bun copilului meu.

ELLE: Si, vorbind tot despre felul in care esti perceputa de public, cum reusesti sa faci fata expunerii excesive (sau sa o ignori, dupa caz), de atatia ani, fara ca ea sa te afecteze?

Andreea Marin: Ma afecteaza uneori, de aceea mereu invat cum sa fac astfel incat sa tin lucrurile in echilibru. Sunt un om care se incapataneaza sa nu depinda de conditiile exterioare, sa nu se lase controlat de zumzetul ce ne inconjoara, sunt stapana propriei vieti. Cand fac bilantul, in ciuda greutatilor, intotdeauna iese pozitiv. Ceea ce e bine, zambesc si merg mai departe. Cu incredere in propriile forte, in Dumnezeu si in bine.