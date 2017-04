Amber Heard il da in judecata pe producatorul Christopher Henley

In anul 2016, Hanley a fost cel care a chemat-o pe Amber in instanta pentru presupusa incalcare a contractului, o disputa pentru anumite scene in care actrita apare nud.

In aceasta saptamana, echipa lui Amber a ripostat cu o cerere reconventionala impotriva lui Christopher si a Robertei Hanley, scenarista, invocand argumentul ca “acest cuplu exploatator de sex” a inregistrat scene explicite in care aceasta apare nud, duble pe care le-a prelucrat dupa ce Amber a terminat filmarile. Scenele au fost editate astfel incat sa convinga publicul ca Heard ar fi cea care a jucat in ele.

“Dupa ce a citit scenariul, a insistat asupra unor restrictii cu privire la nuditate si la scenele de sex ca o conditie pentru a aparea in film. Christopher a fost de acord cu acesti termeni care apar in contratul ei” a spus avocatul lui Amber.

„Se pare ca sotii Hanley au filmat in secret mai multe nuduri si scene de sex cu o dublura a lui Heard, ceea ce denota o incalcare clara a contractului. Filmatul in secret a acestor scene nu a fost amintit in grafica pe care Amber a primit-o. Echipa de productie ar fi efectuat imaginile dupa ce aceasta a terminat filmarile si dupa ce a parasit platoul. Dublura include o scena pornografica explicita pe care Heard nu ar fi acceptat niciodata sa o faca…dublura a fost creata astfel incat oricine vede imaginile sa ramana cu impresia ca aceea este chiar Amber”.

London Fields ar fi trebuit sa aiba premiera la Festivalul International de Film din Toronto in 2015 insa a fost scos din grila, deoarece directorul Mathew Cullen i-a dat in judecata pe sotii Hanley pentru frauda. Se pare ca cei doi ar fi „deturnat” finalul filmului, adaugand detalii nepotrivite.

London Fields nu are o data de lansare iar momentan este blocat in productie. Dupa cele intamplate, acesta nu pare a fi un lucru rau.

Text: Denisa Coman

Foto: Arhiva Revistei ELLE