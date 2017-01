Amal Clooney, aparitie uimitoare in ciuda zvonurilor cum ca ar fi insarcinata

Amal Clooney s-a afisat recent cu o tinuta din doua piese, Vintage Chanel, la un eveniment din Davos, Elvetia, in ciuda zvonurilor care spun ca este insarcinata.

La evenimentul din 17 ianuarie, Amal Clooney, in varsta de 38 ani, a ales sa poarte o rochie de culoare bej care era decupata in zona taliei, lasand sa se vada un material de culoare argintie care ii imbraca perfect talia. Sotul ei, George Clooney a ales sa poarte o tinuta all-black pentru cina organizata de Tina Brown.

Printre oamenii importanti prezenti la eveniment, s-a aflat si Vice Presedintele Americii, Joe Biden, care i-a intampinat calduros pe cei doi care formeaza unul din cele mai apreciate cupluri de la Hollywood.

Presa a scris in nenumarate randuri de o posibila sarcina a vedetei, in special dupa aparitia celor doi la difuzarea documentarului pentru Netflix – The White Helmets, care a avut loc in Los Angeles pe 9 ianuarie. In acea seara, Amal a ales sa renunte la rochiile stramte pe corp cu care obisnuise presa pana atunci, si a ales o tinuta cu o croiala care ii ascundea formele.

Dupa aceasta aparitie, numeroase tabloide au scris ca Amal, nu numai ca ar fi insarcinata, dar ca ar fi chiar insarcinata cu gemeni.

Cuplul este cunoscut pentru faptul ca nu se afiseaza foarte des la evenimentele red carpet si incearca sa pastreze relatia cat mai departe de ochii presei. Cei doi s-au casatorit la Venetia, Italia, in septembrie 2014, in cadrul unei ceremonii la care au participat numeroase vedete si persoane foarte importante.

De atunci, cuplul nu a dezvaluit publicului larg detalii despre relatia lor, desi Clooney a facut o gluma despre casatoria lor, intr-un interviu pentru Entertainment Tonight, in octombrie 2016. „Si au spus ca nu o sa dureze. Ah, le-am dovedit ca nu e asa!”, a glumit actorul. George a mai marturisit ca cei doi au sarbatorit aniversarea de doi ani a casatoriei lor intr-un mod foarte retras. „Eu am pregatit cina si am avut parte de o aniversare foarte romantica.”

Text: Mihaela Iordache

Foto: Instagram