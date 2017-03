Alicia Keys, cea mai buna reactie la comentariul lui Adam Levine

In cadrul unei emisiuni radio, Adam Levine a fost intrebat ce crede despre decizia colegei sale de platou de a renunta la machiaj. Solistul trupei Maroon 5 a raspuns povestind o intamplare din backstage-ul emisiunii The Voice, cand Alicia Keys a avut cea mai buna reactie la comentariul cantaretului.

Adam Levine a povestit ca a vazut-o pe artista folosind produse de make-up si a spus „Oh, credeam ca Alicia nu poarta machiaj”. Gluma sa a avut un raspuns si din partea Aliciei, aceasta spunandu-i ca face ce are chef.

Alicia Keys a renuntat la machiaj deoarece se simtea prinsa in aceasta nesiguranta pe care o avea in privinta pielii ei, aceasta facandu-si mereu griji ca trebuie sa arate perfect, deoarece oricand ar fi putut fi pozata. Decizia ei a fost una controversata, insa ea a declarat ca s-a amuzat de reactii: „Unii au numit-o o cruciada. Ei bine, eu am murit de ras.”

Cu toate acestea, indiferent ca a ales sa poarte make-up sau nu, ca apeleaza la unele produse la filmari, acestea nu sunt decizii care ar trebui comentate de nimeni, mai ales de catre un barbat. Fiind vorba de colegul de platou, care pur si simplu a dorit sa fie amuzant, Alicia a avut reactia perfecta.

Foto: Arhiva Revistei ELLE