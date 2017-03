Adele a confirmat ca s-a casatorit cu partenerul ei de mult timp, Simon Konecki

In decursul zilei de ieri, pe cand se afla la un concert in Brisbane, Adele a pus punct tuturor semnelor de intrebare. De cand a inceput sa poarte un inel de la inceputul acestui an, toata lumea a vrut sa afle daca artista a facut pasul cel mare cu partenerul ei de mult timp, Simon Konecki.

Adele a surprins audienta cu un monolog despre iubire, inainte sa inceapa sa cante balada ei renumita “Someone like you”. “Oricat de rea ar fi o despartire, oricat de amara, oribila sau intortocheata, sentimentul acela cand te indragostesti din nou e cel mai bun sentiment din lume. Sunt dependenta de acel sentiment. Normal ca nu mai pot sa trec prin asta, acum ca sunt o femeie maritata”, a spus ea.

Ei bine, acum am aflat. Adele este o femeie maritata. Anuntul acesta total neplanificat si spus intr-un mod atat de sincer si deschis, ne arata inca o data ce persoana frumoasa este Adele.

Desi este retinuta cu privire la viata ei personala si chiar daca nu raspunde insistentelor papparazilor care vor sa stie anumite lucruri cat mai repede posibil, Adele nu se fereste sa-si arate familia fericita si sa le multumeasca pentru sustinere de cate ori are ocazia. Semn ca ea pune pret de anumite sentimente si nu pe etichetele pe care le cauta reporterii, pentru a putea avea titluri de ziar interesante.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE