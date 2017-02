Actritele din Hidden Figures au adus pe scena premiilor Oscar un reprezentant NASA

Taraji P. Henson, Octavia Spencer si Janelle Monae au prezentat premiul pentru Cel mai bun documentar in seara de decernare a premiilor Oscar si au adus impreuna cu ele pe scena un „personaj” din noul lor film.

Katherine Johnson este unul dintre matematicienii de la NASA, care a ajutat la trimiterea in spatiu a lui John Glenn si la trimiterea lui Apollo 11 pe luna.

Inainte de anuntarea nominalizatilor si a castigatorului, Henson a tinut sa o introduca pe Johnson, in varsta de 98 de ani, personaj pe care ea il interpreteaza in cadrul show-ului Hidden Figures. Fiziciana a fost adusa pe scena intr-un scaun cu rotile si a fost aplaudata indelung de publicul din sala, precum si apreciata si onorata in comentarii postate pe retele de socializare, de catre cei care au vazut aparitia la televizor.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram