Actrita Emmanuelle Riva, nominalizata la Oscar, a incetat din viata

Actrita franceza Emmanuelle Riva, nominalizata la Premiul Oscar pentru Cea mai buna Actrita in 2013, a incetat din viata.

Actrita in varsta de 89 de ani a decedat vineri, la o clinica din Paris.

Emmanuelle Riva a fost nominalizata la Premiul Oscar pentru Cea mai buna Actrita pentru interpretarea rolului principal din filmul “Amour”, regizat de Michael Haneke.

Pelicula in care Emmanuelle Riva a jucat alaturi de Jean-Louis Trintignant a obtinut in 2013 premiul Oscar pentru Cel mai bun Film Strain, dar si Premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes.

Cu o cariera de 60 de ani, atat in cinematografie cat si in teatru, Emmanuelle Riva s-a facut remarcata pe plan international in 1959, pentru rolul din filmul „Hiroshima Mon Amour”, regizat de Alain Resnais.

Cele mai recente productii in care a jucat actrota sunt „Paris Pieds Nus”, care va fi lansat in martie, si „Alma”, care se afla in post-productie.

Vestea ca Emmanuelle Riva a incetat din viata a intristat profund poporul francez.

Presedintele francez Francois Hollande a dat publicitatii o declaratie in care spune ca Riva „a marcat profund cinematografia franceza” si „a creat emotii intense in toate rolurile pe care le-a interpretat”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE