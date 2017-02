Academia Americana de Film a facut primele declaratii despre gafa de la Premiile Oscar

Premiile Oscar 2017 reprezinta cel mai important eveniment pentru industria cinematografica si anul acesta, pe langa tinutele impresionante, discursurile politice si activismul celebritatilor, editia de anul acesta va ramane in istorie din cauza unei importante greseli.

In cazul in care nu stiai deja, Warren Beatty si Faye Dunaway au anuntat castigatorul la categoria „Cel mai bun film”, insa plicurile au fost incurcate, iar pe scena au urcat initial cei din „La La Land” si apoi, cei de la „Moonlight”. Situatia a fost cu adevarat stanjenitoare, iar Academia Americana de Film a emis o declaratie prin care isi cere scuze pentru neplacutul incident.

„Regretam greseala facuta in timpul prezentarii castigatorului pentru Cel mai bun film in cadrul ceremoniei Oscarurilor. Ne cerem scuze intregii distributii si echipe a filmelor La la land si Moonlight, a caror experienta a fost distrusa de aceasta eroare. Salutam cu respectam gratia pe care acestia au aratat-o in aceasta circumstanta. Catre toti cei implicati – inclusiv prezentatorii Warren Beatty si Faye Dunaway, regizorii si fanii care ne urmaresc in intreaga lume – ne cerem scuze.”

Declaratia Academiei a declarat ca PwC, compania care se ocupa cu procesul de votare si centralizarea informatiilor, isi asuma responsabilitatea pentru aceasta situatie si investigheaza cum s-a putut produce o asemenea greseala.

Situatia in sine, de-a dreptul suparatoare pentru cei din „La La Land” si „Moonlight”, a starnit reactii amuzante pe internet, insa se pare ca nu este singura data cand o astfel de eroare se intampla si, totodata, aceasta nu a fost nici singura greseala facuta in timpul Premiilor Oscar de anul acesta.

O situatie asemanatoare s-a intamplat si in anul 1964, cand Sammy Davis Jr. a primit plicul gresit si a anuntat alt castigator al premiului pentru Cea mai buna coloana sonora.

Anul acesta, asa cum spuneam, incurcarea plicurilor a fost marea greseala a serii, insa nu a fost singura. Imaginea lui Jan Chapman a fost folosita in segmentul „In Memoriam”, cu toate ca aceasta traieste. Producatoarea a fost confundata cu regretata sa prietena, Janet Patterson, nominalizata de-a lungul anilor de patru ori la categoria Cele mai bune costume. Se pare ca aceasta eroare s-a produs din cauza denumirii gresite a unei poze pe Getty.

Jimmy Kimmel nu a putut sta nici el deoparte dupa acest final dezastruos al Premiilor Oscar si, in timpul emisiunii sale, a vorbit despre aceasta incurcatura si cum ar fi trebuit sa se termine aceasta ceremonie. Acesta a declarat ca totul a fost bine pana la final, cand evenimentul s-a transformat radical.

„A fost cel mai ciudat final la televizor de la Lost. Sunt sigur ca cel putin ati auzit ca La La Land a fost simultan marele castigator si marele invins al serii… Stii ca este o noapte ciudata cand, pe Twitter, printre cuvintele populare se numara si <plic>.”

Foto: Instagram