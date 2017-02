10 tinute cool & stylish cu care Rihanna ne-a impresionat in ultimul an

Rihanna nu se teme sa isi asume riscuri si nici sa faca diverse combinatii cat mai interesante si indraznete.

Noi am ales doar 10 din tinutele pe care Rihanna le-a purtat in ultimul an pentru a sarbatori in acest fel faptul ca artista noastra preferata implineste azi 29 de ani.

La Multi Ani, Rihanna!

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE