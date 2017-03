In weekendul 4-5 martie, la Grand Hotel du Boulevard, se-ntampla ceva la MATERIA!

ELLE si Department Store by ELLE merg pe 4&5 martie la targul MATERIA, unde editorii ELLE vor premia anul acest cel mai bun designer (Best Leather Designer) si, respectiv, cel mai bun brand (Best Brand)!

Daca te intrebi despre ce e vorba, afla ca MATERIA este un targ de design in piele, aflat la a doua editie anul acesta, care are loc la Grand Hotel du Boulevard, in primul weekend din luna martie. Un targ considerat necesar pentru promvoarea makerilor & brandurilor locale care au ca materie prima pielea, MATERIA ne surprinde in acest an prin prezenta la targ a 40 de designeri romani, specializati in diferite domenii. De la haine la genti, bijuterii, pantofi si alte accesorii stylish, ne asteptam sa gasim cate ceva pe gustul fiecareia, deci nu ai niciun motiv sa nu fii si tu acolo!

Mai mult, printre brandurile prezente la MATERIA anul acesta se numara nume cunoscute precum Atribut, Laura Olaru, Lemnea, DBOL (Design by Oana Lupes), Atelier 437, Siameza Atelier, YVY Bags sau Snob., dar si branduri „in the making”, pe care abia asteptam sa le descoperim. See you soon!

Text: Bianca Mihaela Barsan

Foto: PR