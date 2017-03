Visul italian: o poveste despre sclavie in anul 2017

Este un fapt deja arhicunoscut, atat de cunoscut incat face si subiectul multor glume pe aceasta tema, faptul ca romanii din zonele sarace ale tarii pleaca la munca in tari precum Spania sau Italia. Pentru ei, oameni din mediul predominant rural, din zone precum Moldova, nu exista alta alegere – slujbele in Romania, mai ales cele din domeniul agriculturii, atunci cand se gasesc, sunt foarte prost platite. Atat de prost, incat nu pot sustine o familie cu 2, 3 sau 4 copii. Ce ramane de facut?

In Italia, un lucrator agricol, care isi desfasoara munca intr-o sera, este platit cu 56 de euro pe zi. In Romania, salariul mediu pe care il poate primi nu depaseste 200 de euro. Devine evident motivul pentru care multi romani, si mai ales romance, pleaca in Italia sa lucreze in speranta unui viitor mai bun. Din pacate, lucrurile nu stau chiar asa nici acolo.

Sclavia exista. In 2017, in provincia Ragusa, din Italia. Aproximativ 7500 de femei, majoritatea romance, sunt exploatate, batute si violate de catre angajatorii lor, fermierii ce detin serele in care acestea muncesc ziua. Salariul de 56 de euro pe zi este doar un vis. Multe dintre femei abia daca sunt platite cu 20 de euro pe zi. Romancele sunt platite de trei ori mai putin decat ar trebui in mod normal. Conditiile de munca sunt departe de a fi ideale, multi lucratori, atat femei, cat si barbati, fiind obligati sa munceasca 12 ore neintrerupt fara mancare sau apa sau cu substante deosebit de toxice, care le fac rau (precum pesticidele). Ireal? Nu. Visul italian, pentru acesti oameni, si mai ales pentru femei, este, de fapt, un cosmar. Iar el a fost deconspirat de un reportaj publicat recent de The Guardian.

Provincia Ragusa, din Italia, este al treilea cel mai mare producator de legume din Europa. Cu toate acestea, forta de munca este, in principal, constituita de imigranti, care vin aici in cautarea unui trai mai bun si, mai ales, in speranta posibilitatii de a asigura venituri mai mari pentru copiii si rudele ramase in Romania, venituri pe care nu le-ar fi avut la noi. Un comandant al politiei italiene a declarat pentru Observer ca Ragusa este centrul exploatarii din zona.

Conform Asociatiei Proxyma, 4% din intreaga populatie a provinciei siciliene sunt femei romance. Dar aceste femei romance reprezinta 20% din femeile care apeleaza la avorturi pentru a evita o sarcina nedorita. De ce? Pentru ca mai mult de jumatate dintre femeile care lucreaza in sere sunt violate si obligate sa intretina relatii sexuale cu angajatorii lor, de multe ori sub amenintare.

Ceea ce este la fel de infricosator precum moartea, pentru aceste femei, este situatia in care ele nu mai pot lucra, fie la angajatorul la care se afla in prezent, fie la altul. Putine vorbesc despre ceea ce li se intampla, din cauza fricii de a-si pierde slujba, si accepta toate chinurile la care sunt supuse drept un sacrificiu personal. Puse in balanta, pentru aceste femei, saracia cu care se confrunta, atat ele, cat mai ales copiii lor, in Romania, este mai infricosatoare decat abuzurile la care sunt supuse. O sclavie acceptata, cu buna stiinta si cu „acordul” victimei, care nu are de ales.

Politicienii din Ragusa, Italia, spun ca incearca sa ajute muncitorii romani ce sufera abuzuri. Dar aceste lucruri se intampla de cel putin doi ani si nimic nu s-a schimbat inca. Din fericire, din ce in ce mai multe femei incep sa vorbeasca despre abuzurile pe care le-au suferit din partea angajatorilor lor, iar povestile lor servesc drept avertizare si informare. Asa este si povestea Nicoletei Bolos, pe care o poti citi pe The Guardian, in cadrul unei analize mai ample despre acest fenomen cutremurator.

Foto: (The Guardian) Francesca Commissari pentru Observer