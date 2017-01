Topmodelul Hanne Gaby Odiele vorbeste despre ce inseamna sa fii o persoana intersex

Cu siguranta ca o cunosti pe Hanne Gaby Odiele, modelul care si-a inceput cariera in domeniu in 2005, de cand a defilat pentru Marc by Marc Jacobs, Rodarte sau Thakoon.

Cu o viata deloc usoara (in 2006 a fost lovita de o masina si a trecut prin multiple operatii), Hanne a reusit sa revina pe podiumuri in 2008, aparand in show-urile unor branduri ca Chanel, Givenchy sau Prada, dar si in cele mai multe reviste de profil, de la ELLE la Vogue sau Marie Claire.

A fost, pe rand, imaginea unor branduri importante, precum Mulberry, Balenciaga sau Vera Wang, si a devenit si o adevarata vedeta de street style, mai cu seama datorita popularului fotograf Tommy Ton, un fan al stilului modelului.

Ei bine, recent Hanne, care este casatorita cu un alt model, a anuntat public faptul ca este intersex – intr-un interviu acordat USA Today. „Este foarte important pentru mine sa sparg acest tabu”, a declarat topmodelul in varsta de 29 de ani. „In acest moment, in ziua de astazi, ar trebui sa fie in regula sa vorbesti despre asta.”

Hanne Gaby Odiele a marturisit in interviu ca s-a nascut cu ceea ce se numeste Androgen Insensitivity Syndrome (AIS), o trasatura care poate sa apara o data la 20.000 de nasteri. Din punct de vedere genetic, Hanne Gaby este barbat, deoarece are cromozomi X si Y. S-a nascut cu testicule, care i-au fost operate si inlaturate la varsta de 10 ani, dupa ce parintii sai i-au spus ca poate sa dezvolte cancer si ca nu se va putea dezvolta ca o fata normala.

„Am stiut la un anumit moment dupa procedura ca nu voi putea avea copii, nu imi venise menstruatia. Stiam ca ceva e in neregula cu mine.” La varsta de 18 ani, dupa ce cariera ei de model incepuse deja, Hanne a trecut printr-o alta operatie, de data aceasta pentru reconstructie vaginala. Aceste proceduri, spune Odiele, se intampla pentru ca societatea inca priveste aceste trasaturi drept negative, astfel incat se practica operatii de „corectare”, un lucru pe care ea spera sa il schimbe, luand atitudine pe acest subiect atat de personal.

„Nu e mare lucru sa fii intersex. Daca ar fi fost cinstiti cu mine de la inceput… A devenit o trauma pentru mine doar pentru ca mi-au facut asta. Sunt mandra sa fiu intersex. Dar sunt furioasa ca aceste operatii se practica inca.”

Persoanele intersex se nasc cu caracteristici sexuale (la nivelul organelor genitale sau cromozomilor) care nu le permit sa fie incadrate in definitiile clasice de barbat sau femeie. Conform datelor Natiunilor Unite, 1,7% din populatia generala se naste cu trasaturi intersex.

Cu ocazia acestei declaratii publice, Hanne Gaby Odiele a dezvaluit ca va deveni o sustinatoare a drepturilor celor care se nasc cu trasaturi intersex. Ea se alatura organizatiei InterACT Advocates for Intersex Youth, sperand sa opreasca operatiile la care sunt supusi, fara voia lor si fara nevoie, copiii intersex.

Foto: Imaxtree