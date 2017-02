TOP pancarte de la protestele din Romania

Intreaga tara traieste niste momente tensionate – proteste impotriva ordonantei de urgenta care a modificat Codul Penal si Codul de Procedura Penala se organizeaza in fiecare zi in Piata Victoriei din Bucuresti, dar si intr-o serie de orase din tara.

Creativitatea, inventivitatea, dar si hazul nu lipsesc nici in aceste momente, in aceasta situatie care a infuriat si a scos pe strada peste 250.000 de persoane, in total. Asa ca am alcatuit un top al celor mai inspirate si bine gandite pancarte de la protestele din Romania. Acestea au rolul de a incuraja si de a insufleti oamenii iesiti in piete, dar si de a ii impulsiona pe cei care nu au facut-o deja. Priveste! #rezistam #altaintrebare

Foto: Instagram @pompeii1972