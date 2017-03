Toate secretele pe care le-am aflat despre ultimele sezoane Game of Thrones!

Duminica, producatorii celebrului serial „Game of Thrones” David Benioff si D.B. Weiss, impreuna cu actritele Maisie Williams si Sophie Turner, au vorbit despre ultimele sezoane din mult-asteptatul show la o conferinta din Texas. Asadar, iata toate secretele despre ce va urma in „Game of Thrones” pe care le-am aflat!

Ed Sheeran va avea o aparitie surpiza in serial

Se pare ca starul britanic va aparea in sezonul 7 (penultimul) din „Game of Thrones” pentru un motiv foarte personal – Ed a fost invitat drept o surpriza pentru una dintre actritele principale ale serialului, Maisie Williams, pentru ca aceasta este un mare fan al sau. Nu se stie inca daca Ed Sheeran va juca un personaj din serial sau daca va canta o melodie.

Sezonul 8 (ultimul) va avea doar 6 episoade

Din pacate, ultimul sezon din „Game of Thrones” nu va avea 10 episoade, asa cum ne-am obisnuit pana acum, ci doar 6. Cu toate acestea, ne putem astepta ca acestea sa fie incarcate de actiune, avand in vedere ca sunt cele care incheie epica serie – si cel mai probabil va aparea in 2018.

Sezonul 7 va avea 7 episoade si va apare pe 16 iulie 2017 pe HBO.

