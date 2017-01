Dresura de animale, exclusa din activitatea Circului Globus

In sfarsit, dresura de animale a fost exclusa din activitatea Circului Globus! Hotararea a fost luata azi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Regulamentului de Organizare si Functionare al Circului Globus a fost modificat, astfel incat animalele aflate in responsabilitatea circului vor fi relocate in cel mult 6 luni de la intrarea in vigoare a acestei hotarari.

Decizia a fost luata dupa cumplitul incendiu in care au murit doi tigri, patru pisici, doi porcusori vietnamezi si trei caini intr-un adapost al Circului Globus.

Petitia online prin care se solicita interzirea folosirii animalelor la circ a strans in timp record peste 60.000 de semnaturi.

„Animalele sunt obligate sa faca diverse trucuri pe care le-au invatat, trucuri care sunt cu totul anormale si neconforme naturii lor. Este imposibil ca circurile sa poata oferi animalelor contiile de viata corespunzatoare celor din libertate. De aceea, specialistii in dresura animalelor salbatice sustin ca este necesara interzicerea generala a folosirii animalelor salbatice in circuri”, se arata in expunerea de motive a proiectului semnata de primarul Gabriela Firea.

Interzicerea animalelor salbatice la circuri a fost facuta si in alte tari precum Austria, Grecia, Olanda, Slovenia, Columbia, Paraguay, Cipru, Bolivia, Peru.