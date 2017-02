Un lucru e cert – februarie e luna în care distracţia şi rafinamentul pot fi folosite din nou în acelaşi context. Aşa că, dacă ai vrea să faci ceva special sâmbăta asta, dar nu ştii ce, avem noi o propunere de cinci stele. Şi chiar dacă ai deja ceva stabilit, abort mission! E cazul să îţi eliberezi agenda pentru ce se anunţă a fi evenimentul începutului de an! E vorba bineînţeles de prima petrecere din 2017 semnată The Brunch Affair, pentru care e cazul să #GetARoom, cât mai e timp. Şi nu oriunde, ci la Radisson Blu, unde continuă seria petrecerilor exclusiviste organizate în hotelurile de lux ale Bucureştiului.

Ritmurile electrizante, meniul sofisticat şi cei mai cool oameni cu care ţi-ai dori să te distrezi, toate într-o locaţie impresionantă. Ce poate fi mai cool de atât? Poate doar faptul că hotelurile sunt locurile care ascund cele mai fascinante secrete. Pregăteşte-te să uiţi de inhibiţii şi să dai frâu liber distracţiei aşa cum n-ai mai făcut-o niciodată, sau poate doar la ultima petrecere The Brunch Affair.

Si, cum orice petrecere neconvenţională are un dress code, dacă vrei să #GetARoom, roşul este cheia. Fie că alegi să fii o viziune in roşu sau că laşi detaliile să facă diferenţa, culoarea pasiunii nu trebuie să îţi lipsească. Poate fi doar un ruj în nuanţa perfectă de roşu, o broşă statement, sau o batistă cu care să îi ştergi lacrimile după ce ai făcut-o să râdă cu poftă. Orice ai alege, make it bold!

The Brunch Affair a reuşit, într-un singur an, nu doar să se impună, ci să redefinească scena distracţiei bucureştene. Ghirlande diafane în grădină, portjartiere văzute prin gaura cheii, Revelion glam la palat – conceptele au fost cele care atras publicul. Un public interesat de distracţie la un alt nivel, unde toate detaliile, de la decoruri şi mâncare până la muzică, sunt atent studiate şi fac din eveniment o experienţă în sine. Iar petrecerea de pe 11 februarie va ridica cu siguranţă din nou standardele petrecerilor la care toată lumea îşi doreşte să participe. Locurile sunt însă limitate, aşa că ar trebui să îţi rezervi mai repede un loc. Îndrăzneşte să faci o tradiţie din ceea ce alţii consideră o excepţie. Petrecerea începe la ora 18:00 dar mai multe detalii despre eveniment găseşti pe pagina de Facebook The Brunch Affair.