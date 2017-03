Situatii in care este ok sa-ti minti partenerul

Am inceput prin a ma referi la oameni in generali, la prieteni sau cunostinte, dar in cazul unei relatii devine si mai complicat.

Cele mai multe persoane ascund lucruri partenerului pentru ca acesta sa nu inceapa sa nu-i mai placa sau chiar sa puna capat relatiei. Chiar daca poate vorbesc inca din fazele timpurii ale relatiei despre ce considera ei ca e acceptabil si ce nu intr-o relatie, odata cu trecerea timpului pot aparea diverse situatii si, din teama de a nu se interpreta gresit, oamenii aleg sa pastreze tacerea sau sa minta pentru a trece peste.

A nu se intelege gresit! Vorbim aici despre minciuni albe, minciuni mici, “nevinovate”, secrete care aduse la iveala ar aduce mai mult rau decat bine.

In ceea ce priveste partea exacta, cercetatorii au descoperit ca procentul barbatilor care spun astfel de minciuni este considerabil mai mare decat cel al femeilor din aceasta situatie. In mod interesant, dar deloc surprinzator pentru mine, cei care tind sa minta mai mult au si o atitudine mai relaxata fata de situatia in care sunt mintiti. Practic, nu sunt asa de afectati sau deranjati de acest comportament.

Daca ar fi sa continuam asa, nu cred ca am ajunge la o structura care sa semene macar putin cu o relatie decenta intre doi oameni care se respecta. Cum nu incurajez aceste practici, am ales totusi in continuare 4 situatii in care accept totusi varianta unei minciuni albe.

Despre viata ta amoroasa din trecut

Chiar daca poate vrei sa stii totul despre partenerul tau si viceversa, cred ca exista anumite aspecte pe care e bine sa nu i le impartasesti si sa nu iti fie impartasite. Situatia se aplica cand aceste confesiuni ar putea aduce sentimente de gelozie sau nesiguranta.

Inainte sa pui intrebari directe despre care nu stii daca chiar iti vor folosi sau doar vor aduce lucruri negative, ia-ti un moment de respiro si analizeaza situatia. Ce vrei sa stii cu adevarat? Ce vrei sa obtii cu adevarat de la aceasta conversatie?

Pentru ca poti ajunge sa te compari cu celelalte femei din viata lui si sa incerci sa le depasesti in mod obsesiv, ar fi mai bine daca ai purta o discutie despre ce l-ar multumi mai mult pe celalalt in aceasta relatie sau ce ati putea imbunatati pe viitor.

Despre o cheltuiala de moment

Banii sunt cel mai frecvent subiect care isca sau duce la declansarea certurilor sau despartirilor cuplurilor. Mai ales daca aveti un buget strict, faptul ca ai avut o slabiciune de moment si ti-ai cumparat geanta aceea, de care in mod evident nu aveai nevoie dar era la reduceri, poate fi o situatie conflictuala puternica.

Daca nu ai cheltuit insa o suma exorbitanta sau acest eveniment nu se va mai repeta pe viitor, considera in regula sa ascunzi asta sotului tau. Ai grija sa nu cazi in cealalta extrema si sa nu-ti face un obicei din a-ti minti partenerul despre ce faci cu banii din contul comun! Aceea nu este o relatie sanatoasa.

Atunci cand stii ca are dreptate

Eu il vad mai degraba ca pe un mod de a calma un conflict si de a nu continua o disputa chiar daca nu esti de acord cu ceea ce sustine cealalta persoana. Minciuna aceasta insa ar trebui sa fie insotita si de un comportament pe masura. Actiunile tale trebuie sa reflecte vorbele tale.

Intr-o relatie puternica nu se tine scorul pentru cine are dreptate de mai multe ori sau cine nu. Ideea de cuplu implica ca fiecare membru sa il sustina pe celalalt, sa il lase sa straluceasca sau sa pastreze pacea atunci cand este cazul.

Daca ii placi sau nu pe prietenii partenerului tau

Prietenul cel mai bun al lui ar putea sa te enerveze la culme, dar el a fost acolo inainte sa apari tu in viata iubitului tau. Nu ar reprezenta niciun avantaj pentru tine daca ai vorbi urat de prietenul lui, doar pentru ca esti geloasa sau nu il placi din motive superficiale.

Atata timp cat nu exista un motiv intemeiat pentru care sa-l vorbesti de rau pe prietenul lui, poti minti in legatura cu sentimentele tale in ceea ce-l priveste.

Cum am spus si mai sus, o relatie sanatoasa e o relatie fara secrete sau cel mult presarata cu cateva minciuni albe de genul celor de mai sus. Cand spunerea de minciuni devine parte din rutina zilnica, trebuie sa tragi semnalul de alarma si sa-ti revizuiesti prioritatile.

