Sexul dur – de ce asa multe persoane sunt innebunite dupa el

Dorinta de a face sex intr-o maniera mai dura nu este nici pe departe una noua. Sexul dur presupune o groaza de chestii, de la muscarea partenerei la imoblizarea ei cu greutatea corpului, sau pur si simplu un scenariu mai aproape de omul cavernelor sau Tarzan decat de Fat Frumos sau printul cel romantic.

Bineinteles, sexul dur poate fi si mai intens de atat, iar tu si partenerul tau puteti explora teritorii mai incitante. Cu ale cuvinte, sa va creati propriul scenariu in genul „50 of Grey”. Deci, daca si tu si el consimtiti, puteti incerca legatul, catusele, spanking-ul.

Este adevarat ca aceasta tendinta recenta de a aduce in lumina reflectoarelor sexul dur a ingrijorat femeile, barbatii si, mai ales, o multime de parinti, avand in vedere ca exista un anumit nivel de abuz prezent in relatia din „50 Shades of Grey”. Totusi, cercetari recente indica faptul ca, in general, cei care practica BDSM sunt indivizi absolut sanatosi din punct de vedere mental si ca se confrunta cu acelasi nivel de abzuz ca si restul populatiei.

Iata 5 motive pentru care barbatii si femeile apreciaza atat de mult sexul dur:

1. Elementul de surpriza

Unul dintre motivele pentru care barbatii – si femeile – sunt incitati de sexul dur este elementul de surpriza care activeaza receptorii de dopamina, ceea ce intensifica placerea sexuala. Experientele neasteptate ne ajuta sa ne pastram relatiile incitante si lipsite de rutina. Devenim mai indrazneti cand ne implicam in partide de sex dur, asa ca suntem tentati sa incercam diferite senzatii. De exemplu, muscaturile si jocurile cu clestii stimuleaza si ele pruductia de dopamina.

2. Transmite un mesaj de incredere

Oamenii de stiinta sugereaza ca asta vine din mostenirea noastra ancestrala, adica de pe vremea cand muscaturile si ciupiturile prietenoase erau o forma de joaca sau chiar de curtare, si adeseori faceau parte din ritualurile sociale. Unii primatologi spun ca asta se intampla de obicei intre prieteni de incredere si membri foarte apropiati ai familiei, sau altfel spus: „Am atat de multa incredere in tine incat stiu ca ma pot baga in gura ta fara ca tu sa-mi faci rau”.

3. Muscaturile pot fi folosite si pentru a se stabili o relatie de dominare

Puterea este excitanta, iar controlul este un element central in interactiunile sexuale. Atat castigarea puterii, cat si pierderea ei voluntara pot fi extrem de incitante din punct de vedere sexual pentru multi oameni. Pentru ca astazi multe femei sunt in pozitii extrem de puternice si de influente, petrecandu-si ziua luand decizii importante, renuntarea la control in dormitor actioneaza ca un puternic afrodisiac. Sa permiti cuiva sa detina controlul asupra ta din punct de vedere sexual poate fi echivalentul unui abandon, practic iti iei o pauza si lasi pe altcineva la conducere.

4. Puterea este intoxicanta

In timpul unui act sexual dur, barbatul se simte liber sa ia ceea ce vrea de la partenera sa. Iar ea, in schimb, poate simti pe deplin cat de mult este dorita, ceea ce o face sa fie si mai deschisa cu el. Supunerea sexuala este un act de receptivitate activa, nu unul de pasivitate. Puterea barbatului este excitanta pentru femeie, care, cu cat este mai excitata, cu atat mai fierbinte devine sexul pentru amandoi. In esenta, dominarea si supunerea creeaza un joc excitant de placere si satisfacere reciproca.

5. Sexul dur ofera o oportunitate acceptabila pentru partenerul care detine controlul sa fie egoist

El poate lua ceea ce-si doreste. Pentru ca e randul lui sa conduca dansul si sa ia decizii despre cum va arata partida de sex. El controleaza ritmul si miscarile. Bineinteles, nu toti barbatii vor sa detina controlul. Unora le place sexul dur atunci cand ei sunt cei care renunta la control si, prin urmare, isi doresc o partenera dominanta.

Multor barbati care au pozitii de putere la serviciu sau in societate le place sa se bucure din cand in cand de oportunitatea de a-si lasa partenera sa detina puterea. Iar propria receptivitate este foarte excitanta. In relatiile egalitariste, partenerul care detine puterea conduce actul sexual. Exista cupluri in care rolurile se schimba alternativ. Dar si cupluri in care rolurile tind sa fie foarte bine definite, mai ales cand vine vorba de sex (mai) dur.

Oricum, sexul dur este o schimbare cat se poate de incitanta si un mijloc sigur de a iesi din rutina de cuplu.

