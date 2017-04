Serialul Big Little Lies si the perfect life

Sunt pe cale sa va marturisesc un secret, iar perspectiva devoalarii lui imi da deja fiori: nu am mai urmarit un serial de televiziune cap-coada de pe vremea lui Seinfeld (pentru care facusem, de altfel, o obsesie). Nu s-a nimerit, nu am putut, nu am avut timp, cei doi copii, doua job-uri (redactor sef si publisher), ELLE in print, ELLE online si toate lucrurile de care ma ocup zilnic nu mi-au dat acest ragaz. Dar stiu sigur ca ma voi uita la unul…

Mergeam intr-un Über pe Sunset Boulevard, catre Four Season Hotel din Beverly Hills, unde urma sa petrec o zi intreaga in compania unor personalitati ale caror nume ma intimidau: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoë Kravitz, Shailene Woodley, David E. Kelley, Jean-Marc Vallée… adica intreaga echipa care a realizat Big Little Lies, serialul care a debutat la HBO pe 20 februarie si care va avea sapte episoade. Ma numaram printre cei cativa jurnalisti norocosi din intreaga lume invitati la lansarea acestei importante productii originale HBO. Ma uitam pe geam si admiram strada, oamenii si atmosfera degajata a orasului, cand mi-a sarit in ochi o reclama imensa a proiectului, din care se vedeau doar ochii lui Nicole. Si undeva, in dreapta, statea scris: The perfect life is a perfect lie. M-am trezit brusc din visare. Oare asa o fi? A fost prima intrebare pe care i-am pus-o lui Nicole atunci cand, in cele din urma, am ajuns. „Sigur. Nu exista o viata perfecta. Nimic nu e perfect.“

Ea, insa, parea perfecta. Imbracata intr-o camasa din matase bleu si cu o fusta midi albastra, stransa pe corp, parea atat de inalta, de zvelta, de suava… aproape ireala. Diamantele de la maini si cerceii stralucitori ii completau aceasta imagine eterica. O vazusem cu putin timp in urma, la Paris, la lansarea calendarului Pirelli, pentru care se lasase fotografiata fara machiaj de Peter Lindbergh, dar parca atunci nu am fost atat de impresionata de prezenta ei. Acum statea langa buna ei prietena Reese Witherspoon, iar legatura lor speciala mi-a fost evidenta inca din primul moment in care le-am vazut interactionand, mereu zambind, cu Reese pusa pe glume.

Ele sunt, de altfel, initiatoarele acestui proiect, semnand filmul nu doar din postura de actrite, dar mai ales de producatoare, ambele avand deja aceasta experienta in spatele camerelor de filmat. Blossom Films, compania lui Nicole Kidman, a produs filme de succes precum Rabbit Hole, Monte Carlo, The Family Fang, in vreme ce Reese detine compania Type A Films.

Asadar, cu doi ani in urma – acesta a fost intervalul care a trecut de la initierea pana la finalizarea proiectului –, ele au fost cele care au dobandit drepturile de autor de la scriitoarea australiana Liane Moriarty (serialul este o adaptare a romanului cu acelasi titlu scris de Liane), au ales regizorul in persoana lui Jean-Marc Vallée (cunoscut mai ales pentru Dallas Buyers Club sau Wild), l-au adus in proiect pe David E. Kelley, cel care a scris scenariul (printre proiectele lui se numara si Ally Mc Beal sau The Practice si este nimeni altul decat sotul lui Michelle Pfeiffer) si, evident, au stabilit si distributia filmului.

Serialul Big Little Lies are in prim-plan cateva femei cu vieti aparent perfecte, care traiesc in elegantul orasel californian Monterey, si dezbate multe teme complicate ale feminitatii. David E. Kelley mi-a dezvaluit mai multe: „Este vorba despre un eveniment tragic care devine centrul celorlalte actiuni ce au loc in serial. Totul se rezuma la dragoste, relatii, diferite ecuatii ale prieteniei si vietii de familie. Serialul este in aceeasi masura comedie si drama, iar uneori devine destul de inspaimantator. Dar cred ca aceasta explorare arata cine sunt acesti oameni cu adevarat. Ii arata pe oameni cum incearca sa se descopere pe ei insisi si cum incearca sa descopere prieteniile sau relatiile pe care le au“.

Din ratiuni de securitate nu ni s-a permis sa urmarim decat trei episoade din serial, lucru de care Nicole nu a fost prea incantata. „Trebuie sa le vezi pe toate sapte, e obligatoriu, ai sa vezi ca totul ia o intorsatura foarte interesanta catre final. Nimic din ce credeai nu e asa, toata constructia pe care ti-o facusesi va fi demontata“, mi-a spus ea.

„Cred ca cel mai important mesaj pe care il transmite filmul este faptul ca omul modern e foarte dispus sa puna etichete, sa judece. Toate personajele sunt construite in asa fel incat acopera multe stereotipuri. Vezi un personaj si crezi ca stii cine este. Dar, odata ce te afunzi in poveste, iti dai seama ca, de fapt, nu stii mai nimic despre persoana respectiva“, mi-a zis si Zoë Kravitz, si ea parte din casting-ul extraordinar al proiectului. Daca nu iti e familiara, afla ca este fiica lui Lenny Kravitz, imaginea liniei de cosmetice Yves Saint Laurent, actrita, muziciana, model si über It girl!

