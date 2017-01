Serena Williams castiga Australian Open intr-o partida istorica in fata surorii ei

Serena Williams castiga Australian Open, adica inca un trofeu de Grand Slam in fata surorii sale, Venus Williams, intr-un meci istoric, demonstrandu-si inca o data suprematia absoluta in lumea tenisului feminin (dar nu numai). Odata cu castigarea acestui nou turneu, ea isi va relua prima pozitie in clasamentul WTA.

Serena Williams este considerata de multi drept cea mai buna atleta a tuturor timpurilor. Palmaresul sau impresionant include clasarea pe locul 1 mondial in sase dati diferite, pentru un total de 309 saptamani. Williams detine si cele mai multe titluri de simplu, dublu si dublu mixt – 39 titluri majore.

De asemenea, este cel mai bine platita atleta din lume si o sustinatoare vocala a drepturilor persoanelor african-americane, a femeilor si o promotoare a unei imagini sanatoase de sine, care sa nu tina cont de standardele sociale de frumusete.

Serena Williams si Venus Williams s-au confruntat de 28 de ori in turnee, scorul fiind de partea Serenei, 17 – 11. Performantele lor uluitoare le-au adus in pozitia de a inaugura o noua era in tenisul feminin, cea a unui sport in forta, mult apropiat de stilul de joc masculin.

Amandoua s-au clasat la momente diferite pe locul 1 in lume, Venus pentru 11 saptamani, iar Serena pentru un record de 309 saptamani. Cele doua sunt singurele sportive din era open care au jucat una impotriva celeilalte in patru finale consecutive de Grand Slam, intre 2002 si 2003, iar Serena le-a castigat pe toate. Rivalitatea dintre cele doua este legendara, la fel este si prietenia lor. Cele doua surori Williams au castigat impreuna 21 de titluri jucand la dublu (14 Grand Slam-uri si trei medalii olimpice de aur).

Maine se desfasoara un alt meci istoric la Australian Open. In finala barbatilor se intalnesc Rafael Nadal si Roger Federer, doi campioni pe care multi dintre comentatori nu ii mai vedeau vreodata intr-un astfel de meci. Finala va fi difuzata incepand cu ora 10.30 de canalul Eurosport.

Foto: Hepta