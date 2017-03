Sa fii tu insuti sau sa fii cea mai buna varianta a ta?

Oamenii sunt foarte atenti la modul cum se poarta cu persoanele din jur, mai ales cand sunt implicati intr-o relatie. Isi modifica comportamentul pentru a-si multumi partenerul, dar ajung cateodata sa uite de ei sau sa-si schimbe personalitatea atat de mult incat devin persoane total diferite, fata de cum sunt ei in realitate.

Ai nevoie de cineva care sa te inteleaga, mai presus de toate. Ai nevoie de cineva in preajma caruia sa iti arati adevarata personalitate, si sa nu fii judecat pentru asta. Trebuie sa te simti confortabil in acea relatie, sa nu iti fie teama sa iti arati si cele mai ascunse obiceiuri sau convingeri. Da, intelegerea e liantul care uneste puntile dintre doi oameni, aducandu-le relatia perfecta, daca exista asa ceva.

Un studiu publicat recent in Personality and Social Psychology Bulletin, vine insa cu o teorie mai profunda pe acest subiect. Se pare ca mai important decat a fi tu insuti intr-o relatie, este ca acea relatie sa te faca sa fii cea mai buna varianta a ta, modelul la care ai aspirat mereu.

S-au efectuat o serie de studii in care au fost implicati nenumarati participanti, de diferite varste. Coordonatorul studiului, Christian Jarrett, le-a cerut subiectilor sa defineasca “true self” (sinele adevarat), “ideal self) (varianta ideala a sinelui lor), si sa defineasca si relatia lor. In unele cazuri, voluntarii au fost intrebati si cat de mult au adoptat una din cele doua variante ale sinelui, in preajma partenerului lor.

Analizand rezultatele, cercetatorii au aflat ca voluntarii care au spus ca s-au purtat cu partenerii lor ca varianta lor ideala, au numit si relatia lor ca fiind mai autentica, in comparatie cu cei care au raspuns ca relatia i-a facut sa fie ei insusi sau ca nu au putut sa fie varianta lor ideala.

Se pare ca ce conteaza mai mult intr-o relatie, este ca ea sa te faca sa devii cea mai buna versiune a ta. Trebuie sa te motiveze sa ajungi la stadiul in care esti tot ce ai putea tu sa fii mai bun.

Doctorul a explicat fenomenul astfel: “Numele acestui concept aduce ideea ca partenerul nostru ne ajuta sa ne dezvaluim varianta noastra ideala, la fel ca un sculptor care dezvaluie treptat forma unei statui. Aceste noi descoperiri ne spun ca daca ai un partener ca acesta, nu numai ca vei progresa mai mult catre persoana care ai vrea sa fii, dar vei avea si sentimente mai puternice de autenticitate, cu privire la acea relatie.”

In concluzie, nu numai ca trebuie sa fii tu insuti in acea relatie, dar ea trebuie sa te ajute sa evoluezi catre forma cea mai buna pe care ai putea vreodata sa o adopti.

