Rusia dezincrimineaza violenta domestica

Legea diminueaza pedeapsa agresorilor in cazul in care acestia sunt la prima abatere sau daca nu cauzeaza daune serioase. Pana in momentul acesta, legea pedepsea agresorii cu doi ani de inchisoare, de acum, insa, pedeapsa se va transforma intr-o simpla amenda, exceptie facand cazurile de violenta grava sau cazurile de recidiva.

Este foarte greu de determinat daca un abuz fizic este mai grav decat altul, iar abuzul emotional nu este deloc usor de cuantificat intr-un caz de violenta domestica.

Adoptarea acestei legi a stranit numeroase controverse din partea activistilor pentru drepturile omului. Acestia aduc acuzatii, spunand ca legea adoptata ataca in mod direct lupta impotriva violentei domestice, o problema serioasa la nivel global.

Statisticile arata ca in Rusia au avut loc, in anul 2015, peste 50.000 de cazuri de violenta in familie, dintre care 35.899 de cazuri au presupus violente impotriva femeilor.

Si in Romania aceasta problema este departe de a fi rezolvata. Ultimele statistici, declarate de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), arata ca in primele 6 luni ale anului 2016 s-au inregistrat 8.926 de sezisari privind infractiunea de violente savarsite in familie. Aceste date mai arata ca femeile sunt cele mai afectate, 79% dintre victime fiind femei, iar majoritatea agresorilor sunt barbati, 92,3%.

O alta statistica cutremuratoare arata ca in aceeasi perioada au fost raportate 81 de cazuri de viol in familie. Victima este partenera agresorului in 21% dintre cazuri si fiu sau fiica in proportie de 44,4%. Din datele Politiei Romane reiese faptul ca toti agresorii sunt barbati.

Linia Telefonica cu Tarif Gratuit a Organizatiei de Asistenta pentru Femei ofera sprijin pentru femeile abuzate fizic, emotional, financial si sexual in propriile lor case. Numarul la care poate fi accesat serviciul este 1800 341 900.

Text: Florentina Dinu