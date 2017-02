Rochiile pe care vrem sa le vedem pe covorul rosu la Premiile Oscar & vedetele carora li se potrivesc

Premiile Oscar si, mai precis, covorul rosu, sunt o ocazie perfecta pentru ca vedetele sa isi etaleze cele mai frumoase tinute si cele mai rafinate rochii. De-abia asteptam sa vedem ce vor purta actritele prezente la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului!

Premiile Oscar, care se desfasoara in fiecare an spre sfarsitul lunii februarie, reprezinta unul dintre cele mai asteptate evenimente, atat pentru cinefili, cat si pentru fashionisti. De ce? Pentru ca, pe covorul rosu, putem sa ne admiram actritele preferate defiland si pozand in cele mai fascinante creatii. Piesele sunt, de obicei, ori realizate la comanda, ori luate direct din cele mai recente si actuale prezentari de moda. Si ce alta ocazie mai potrivita decat Premiile Oscar ar fi pentru a purta cele mai frumoase rochii couture?

Tinutele de la Premiile Oscar sunt intotdeauna foarte comentate atat de presa cat si in mediile sociale, asa ca presiunea de a arata perfect este intotdeauna foarte ridicata. Pana la urma, carei vedete i-ar placea sa se descopere a doua zi in categoriile tinutelor neinspirate de pe internet sau din revistele de moda? Nici look-urilor de beauty nu li se acorda mai putina atentie, pentru ca acestea dau tonul in trendurile care se vor forma pentru anul in curs. Prin urmare, Premiile Oscar sunt un punct de reper in ceea ce priveste alegerile vestimentare si de frumusete de pe covorul rosu!

Stim ca multe dintre vedetele prezente la eveniment vor alege sa poarte rochii de pe podiumurile couture, asa ca ne-am imaginat care dintre frumoasele piese li se potrivesc cel mai bine actritelor noastre preferate. Esti curioasa sa vezi ce combinatii am facut? Rasfoieste galeria noastra!

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram