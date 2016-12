Reguli de eticheta pentru fiecare ocazie

Contrar a ceea ce ai putea crede, nu devenim, ca si cultura, din ce in ce mai nepoliticosi. De fapt, expertii sunt de acord ca suntem chiar mai constienti de a-i respecta pe ceilalti decat pana acum. Este interesant daca stai sa te gandesti de ce a fost inventata eticheta: in Evul Mediu, un cod de conduita era o modalitate de a limita violenta intre competitori. Mai tarziu, in Epoca Victoriana, aceste reguli complicate erau folosite pentru a delimita mai bine clasele sociale. Atunci cand au venit anii 1960, tot acest sistem de reguli invechit s-a prabusit. Iar acum, tehnologia moderna vine cu foarte multe ocazii de a fi nepoliticos.

Insa, in acest moment, este vorba mult mai mult despre a avea grija cum te porti cu cei din jurul tau. Asa ca normele nu mai sunt atat de rigide. Daca esti ca majoritatea oamenilor, inseamna ca iti pui unele intrebari. Citeste in continuare pentru a afla raspunsurile la o parte dintre acestea si pentru a-ti reimprospata eticheta sociala.

1. Maniere la masa

Plasarea coatelor

Coatele se pot afla pe masa atunci cand nu mananci. Ceea ce nu este indicat este sa iti folosesti cotul ca punct de sprijin pentru a aduce mancarea la gura. Incheieturile pe masa sunt intotdeauna OK.

Folosirea corecta a tacamurilor

Tacamurile se folosesc corect din exterior spre interior – de la furculita pentru salata pana la cea pentru desert.

Plasarea farfuriilor

Gandeste-te la un acronim – PMA. Farfuria cu paine se afla in stanga ta, farfuria cu felul principal (mancare) se afla in mijloc, iar apa este in dreapta ta.

Mancatul

Asteapta pana cand toata lumea are mancare in fata sau pana cand gazda iti ingaduie sa mananci. Daca este un numar foarte mare de oameni la masa, sau daca este un bufet, poti incepe atunci cand iti primesti mancarea. La nunti sau alte ocazii unde mancarea este asezata de dinainte, asteapta semnalul gazdei.

Trecerea farfuriilor cu mancare

Prima oara, platourile cu mancare trec pe la toti invitatii in sensul invers acelor de ceasornic, pentru ca mana dreapta sa fie libera. Daca esti rugata sa ii dai cuiva sarea sau piperul, inmaneaza-i-le pe amadoua odata.

Parasirea mesei

Atunci cand trebuie sa pleci de la masa, spune „Scuzati-ma, ma voi intoarce intr-un moment.” Nu trebuie sa stie nimeni detaliile. Lasa-ti servetul pe masa, in stanga farfuriei, nu pe scaun.

2. Maniere pentru petreceri

RSVP

Raspunde intotdeauna invitatiilor, si fa-o la timp. Website-urile, asa cum este Evite, ii permit gazdei sa vada cine a citit invitatia (si la ce ora). Cu alte cuvinte, un raspuns intarziat sau chiar o invitatie ignorata sunt nemultumitoare si jignitoare pentru gazda.

Parteneri

Persoanele ale caror nume sunt trecute pe plicul invitatiei, sunt invitate. Daca numele copilului tau nu este inclus, inseamna ca nu este invitat. Daca este trecut doar numele familiei, oricine locuieste sub acel acoperis este invitat.

Nevoi speciale la mancare

La petreceri foarte mari, esti pe cont propriu. Nu-i mentiona nevoile tale alimentare gazdei tale. In cazul petrecerilor intime, ii poti spune cat de curand. Daca ai un regim foarte complicat si strict, ofera-te sa aduci un fel de mancare. Si asigura-te ca spui cat de nerabdatoare esti pentru petrecere.

Timpul sosirii

La o petrecere intima, o cina, poti sosi cu 10-15 minute intarziere fata de ora programata. Nu sosi niciodata mai devreme, deoarece gazda ar putea fi inca nepregatita. Daca intarzi mai mult de 15 minute, ar trebui sa anunti.

Cand spui ramas bun

Daca sunt mai putin de 12 oameni la petrecere, ar trebui sa ii spui „la revedere” gazdei tale. Daca, insa, sunt mai multe persoane, te poti strecura. Dar asigura-te ca ii trimiti gazdei un mesaj sau un e-mail mai tarziu spunandu-i cat de mult ti-a placut petrecerea.