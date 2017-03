Rece/cald … si-un dinte lipsa (de Mihai Dan Zarug)

Cam asta + un dinte lipsa imi inspira ultima campanie a brand-ului newyorkez underground si #ubercool #EckhausLatta [fotografii de Heji Shin pentru Eckhaus Latta SS17]

Designer-ii s-au declarat amuzati de relatia dintre sex si moda si mai interesati sa produca imagini deschise interpretarilor. #lol

Asa ca au transpus in imagini realiste sexualitatea umana si diversele experiente ale oamenilor intr-o maniera curatata de artificiile pe care moda le utilizeaza in general atunci cand apeleaza la sex ca motivatie pentru consum.

Cel putin declarativ, intentia lor nu e cea de a provoca, ci de a arata privitorului ca sexul adevarat e frumos si natural, casting-ul fiind facut cu prieteni si oameni de pe site-ul de hook-ups #Craigslist

Pana aici totul e bine, chiar e cazul sa ne mai eliberam de pudibonderii si sa traim sexualitatea cu naturalete si dezinvoltura.

Doar ca #cearezisulcufacutul. Ce interpretare poti da unor imagini vadit porno, care promoveaza un brand ce vrea sa castige notorietate?!

Sincer, mi se pare ca mi se insulta inteligenta cand un brand de moda trambiteaza in imagini cu sex “adevarat si natural”, lipsit de artificii fashion, pentru ca, nu stiu voi, dar eu am o regula #noclothesinthebedroom, deci nu voi topi cardul comandand online haine de stilizat “casual” in timpul sexului.

Iar casting-ul, desi declarativ divers si organic ales, prezinta aceleasi clisee porno ca peste tot in industrie [black + asian, asian + white, gay twinks, married man + big ass red head] si indiferent de combinatia porno utilizata, nu depaseste granita stereotipului corporal de manechin, ceea ce ma indeamna sa cred ca sexul adevarat intre oameni normali este frumos, doar ca peste un anumit numar de kile nu e de aratat.

O sa spuneti ca traiesc in trecut, dar prefer porno-chic-ul nouazec al lui Tom Ford. Era mult mai sincer in demers si imaginile sexuale, desi extrem de stilizate, te faceau chiar sa iti doresti acea haina care il facea pe partener sa vrea sa ti-o sfasie de pe tine. Manechinele erau frustrant de “perfecte” si nimeni nu putea atinge acel gen de #sexglam vreodata, indiferent cate mii ar fi cheltuit la Gucci sau YSL, dar macar Tom Ford nu ne servea ipocrizii new age de prajita urbana care pretinde ca se adreseaza omului “normal”.