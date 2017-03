Ready, Set, Weekend!

Stop looking, avem exact ceea ce iti trebuie. Uite niste evenimente la care poti sa participi zilele astea.

1. Targul de vinuri GOODWINE (a 19-a editie) : 31 mar – 02 apr

Daca nu ai facut-o deja pana acum, te indemn sa incerci aceasta experienta. Iar daca ai mai participat la astfel de evenimente, stim cu toatele ca un pahar de vin este mereu bine-venit.

Editia a 19-a a targului se anunta speciala, astfel ca masterclass-urile si seminariile vor fi intr-un numar mult mai mare. Mai mult decat atat, conceptul debutant in 2016, VIP Lounge, revine anul acesta cu imbunatatiri, fiind un concept extins, pentru a prezenta publicului o gama larga de vinuri, coniac si sampanie din categoriile premium si superpremium.

Daca vrei sa incerci si altceva pe langa variata gama de vinuri, expozantii iti pot oferi si alte variante. Cere spre degustare coniac si sampanie pentru a diversifica putin lucrurile. Cine stie? Iti poti descoperi o noua aroma preferata.

Ai ocazia sa afli multe lucruri interesante din domeniu chiar de la cei care le fabrica. Nu ezita sa pui intrebarile ale caror raspunsuri iti doresti sa le stii!

Targul se va desfasura in doua pavilioane Romexpo: C4 si C5.

2. Concert aniversar DAMIAN & BROTHERS : 31 mar

Ai avut o saptamana plina? Alunga toata oboseala prin dans.

Hai la un concert Damian & Brothers la Sala Palatului. Trupa implineste 10 ani de la lansare, 7 ani de la ultimul show, iar Damian isi aniverseaza ziua de nastere. Se spune ca acesta ar fi ultimul lor concert, ceea ce inseamna ca s-ar putea sa nu mai ai ocazia sa-i vezi live. Un motiv in plus ca sa nu mai stai pe ganduri.

Nu numai ca vei canta si dansa alaturi de ei, dar vei avea ocazia sa asculti live cel mai recent album al lor, si anume, Gypsy Rock (Change or Die). Petrecerea lui Damian va strange laolalta mai multi artisti romani din lumea muzicii care se vor stradui sa iti ofere o seara pe cinste!

Pune-ti flori in par si lasa muzica sa te conduca spre cele mai frumoase stari de bine.

3. Piesa de teatru CINCI FEMEI DE TRANZITIE : 31 mar – 01 apr

Invita-ti prietenele la Teatrul National si bucurati-va impreuna de piesa Cinci femei de tranzitie in regia Rodicai Popescu Bitanescu si pusa in scena de alte actrite remarcabile.

Avand in vedere faptul ca este o piesa despre tipologia feminina dintotdeauna, interpretata cu haz si sensibilitate, poate va veti regasi in experientele celor 5 protagoniste. Veti descoperi dialoguri realiste, intrebari existentiale, conflicte si destainuiri.

Dupa terminarea piesei, puteti dezbate impreuna pareri, discutiile si interpretarea personajelor si lucrurile pe care s-a pus sau nu accent.

4. Targul de carte SF & Fantasy – Final Frontier #6 : 01 apr – 02 apr

Copilul tau interior se va bucura cu siguranta de asta! Vino la Centrul Cultural Casa Artelor sa-ti achizitionezi noi titluri de carti SF, jocuri, figurine, benzi desenate, tot ceea ce iti aminteste de copilarie.

Cateodata, avem nevoie sa evadam pentru un timp din realitate, iar cartile SF sunt cea mai buna metoda de a face asta. Ancoreaza-te spre o alta lume, descopera lucruri noi, dezvolta-ti imaginatia si lasa-ti creativitatea sa lucreze.

Daca ai un copil, nu ezita sa mergeti impreuna. Du-l in zona de Atelier sa invete cum sa creeze benzi desenate, sa construiasca roboti sau sa afle totul despre astronomie. Va fi distractiv!

5. Editia de primavara FOOD TRUCK FESTIVAL : 07 mar – 02 apr

Daca nu ai ajuns pana acum in parcarea Promenada Mall sa incerci propuneri delicioase de street food, acum este momentul! Festivalul se incheie weekend-ul asta si ar fi pacat sa te gandesti ca nu ai reusit sa ajungi.

Unsprezece food truck-uri si van-uri au stationat in parcarea mall-ului pentru a incanta oamenii cu cele mai bune si apetisante preparate.

Food Truck Festival este o initiativa care promoveaza mancarurile preparate rapid si sanatos. Astfel, caravana serveste atat persoane care vin acolo din curiozitate, cat si persoane care muncesc foarte mult si nu au timp sa consume un pranz in oras.

Putem spune chiar ca street food-ul este optiunea sanatoasa a fast food-ului.

Avand in vedere ca weekend-ul acesta pleaca spre o alta destinatie, este un must sa mergi si sa incerci ceva bun!

6. Vizioneaza unul dintre cele mai noi filme

Pe 31 martie are loc premiera filmului „Ghost in the Shell”, unde o vei putea vedea din nou pe Scarlett Johansson in rolul lui Major, primul hibrid om-cyborg. Misiunea acesteia este sa devina soldatul perfect, care poate opri cei mai periculosi criminali ai lumii. Daca acest film nu este insa pe placul tau, ai si alte optiuni, precum „The Student”, care are premiera tot pe 31 martie, o drama in limba rusa despre unul dintre cele mai actuale subiecte, fundamentalismul religios. Totodata, daca inca n-ai vazut „Beauty and the Beast”, weekend-ul acesta trebuie sa o faci!

Acestea sunt propunerile noastre pentru tine, draga cititoare. Pe oricare dintre cele 6 o vei alege sau le vei alege, suntem sigure ca vei avea parte de un timp minunat.

Text: Denisa Coman

Foto: PR