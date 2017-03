Printul Charles al Marii Britanii, la Teatrul National din Bucuresti in cea de-a treia zi a vizitei oficiale in Romania

Din pacate, vizita Printului Charles al Marii Britanii se incheie astazi, vineri, 31 martie. Mostenitorul a ajuns in Romania miercuri, pe 29 martie si a fost primit la Cotroceni de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Presedintele l-a decorat pe Printul de Wales cu „Steaua Romaniei” in Grad de Mare Cruce, pentru beneficiile aduse imaginii Romaniei peste hotare.

In a doua zi, Printul Charles a vizitat Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, Delta Vacaresti, Patriarhia Romana si a avut o intalnire cu Prim-Ministrul Romaniei, Sorin Grindeanu. De asemenea, Printul Charles a vizitat si Palatul Elisabeta, unde s-a intalnit cu Printesa Mostenitoare Margareta si cu Principele Radu. De alfel, Familia Regala a Romaniei a avut o legatura constanta cu Familia Regala a Marii Britanii, in toti acesti ani. Din 1998 incoace, Printul Charles a fost prezent in aproape fiecare an in Romania, el detinand mai multe proprietati in Transilvania, iar Familia Regala a Romaniei a participat intotdeauna la vizite oficiale sau private in Marea Britanie.

Astazi, in cea de-a treia si ultima zi a sederii sale oficiale in Romania, Printul Charles a facut o plimbare prin Centrul Vechi al capitalei, oprindu-se, printre altele, la Hanul lui Manuc si la Palatul Voievodal. Mostenitorul Coroanei Britanice a ajuns si la Teatrul National din Bucuresti, una dintre cele mai recunoscute institutii culturale din Romania.

Vizita Printului Charles la Bucuresti in aceste zile are ca scop promovarea si celebrarea relatiilor Marii Britanii cu Romania, dar si promovarea activitatii Fundatiei Printul de Wales Romania, cat si a altor organizatii nonguvernamentale aflate sub patronajul acestuia.

Foto: Cristian NISTOR – AGERPRES FOTO