Presedintele Klaus Iohannis doreste organizarea unui referendum pe tema gratierii si a aministiei

Klaus Iohannis a anuntat ca va incepe demersurile pentru a organiza un referedum pe tema gratierii si a amnistiei.

Presedintele Romaniei a anuntat ca, din moment ce ordonantele de urgenta ce privesc modificarea Codului Penal si a legilor gratierii si amnistiei sunt o tema recurenta in aceste zile, le va supune votului popular.

Anuntul Presedintelui Klaus Iohannis vine in contextul protestelor de ieri si de saptamana trecuta. In seara de duminica, 22 ianuarie, 20 000 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva modificarilor legilor gratierii si a amnistitiei propuse de Ministrul Justitiei prin ordonante de urgenta.

Presdintele Klaus Iohannis a inceput conferinta de presa la care a facut anuntul privitor la referendum amintind de Mica Unire, cea a Tarii Romanesti cu Moldova, care a avut loc pe 24 ianuarie 1859.

Foto: Instagram