Premiile Oscar: TOP 5 curiozitati din istoria ceremoniei

Premiile Oscar sunt un eveniment mult asteptat in fiecare an de cinefili, dar nu numai. In cadrul acestui eveniment, Academia Americana de Film desemneaza cele mai bune pelicule, cei mai buni actori si actrite, dar si cei mai buni profesionisti dintr-o serie intreaga de alte domenii, toate din lumea filmului.

Asadar, in asteptarea ceremoniei din acest an, iata 7 lucruri pe care sigur nu le stiai, legate de Premiile Oscar:

Singurul film mut care a castigat la Premiile Oscar

Nu numai ca este singurul film mut care a castigat vreodata un Premiu Oscar, dar „Wings” este si primul film din lume care a castigat aceasta distinctie! Pelicula, a carei actiune se desfasoara in 1917-1918, spune povestea a doi piloti din Primul Razboi Mondial care se indragostesc de aceeasi femeie – „Wings” este considerat trimful epocii filmului mut.

Cel mai tanar castigator la Premiile Oscar

Cel mai tanar castigator este, de fapt, o tanara castigatoare – Tatum O’Neal avea doar 10 ani atunci cand a castigat premiul pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar pentru rolul sau din „Paper Moon.”

Cel mai batran castigator la Premiile Oscar

Cel mai batran castigator este tot o femeie – Jessica Tandy, legendara actrita care a castigat Premiul Oscar pentru rolul sau din „Driving Miss Daisy”. In pelicula, Jessica Tandy a realizat un rol spectaculos, alaturi de Morgan Freeman.

Cele mai multe premii Oscar

Nu te-ai fi gandit ca el a castigat cele mai multe premii Oscar, dar, cumva, raspunsul nu te va mira deloc! Este vorba despre Walter Disney, care este castigatorul a peste 32 de premii, fiind nominalizat de mai mult de 60 de ori! Disney a castigat pentru prima data Oscarul in 1932, pentru cea mai buna animatie, prima animatie color din industrie, intitulata „Flowers and Trees”.

Filmul cu cele mai multe premii Oscar

De fapt, nu este un singur film, ci sunt trei! Trei pelicule impart acest record formidabil – „Ben Hur”, „Titanic” si „Stapanul Inelelor – Intoarcerea Regelui” au castigat, fiecare, cate 11 premii ale Academiei de Film.

Foto: Instagram