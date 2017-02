Premiile Oscar: Cele mai mari socuri din toate timpurile

Premiile Oscar au fost intotdeauna destul de previzibile, avand in vedere ca favoritii castiga deja numeroase premii la ceremoniile care au loc inaintea Premiilor Acdemiei de Film, cum ar fi Globurile de Aur. Chiar si asa, au existat cazuri in istoria Premiilor Oscar cand lucrurile nu s-au desfasurat asa cum era de asteptat, iar rezultatele au socat audienta. Iata cateva dintre aceste cazuri.

1. Marisa Tomei castiga Oscarul in defavoarea Vanessei Redgrave

In 1993, toate vocile spuneau ca Vanessa Redgrave va castiga Oscarul pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar – cu toate acestea, premiul i-a revenit Marisei Tomei, pentru rolul sau din My Cousin Vinny. Socul a fost atat de mare, incat unele zvonuri au spus chiar si ca prezentatorul a citit gresit numele de pe biletel!

2. Bob Fosse cu Cabaret castiga Oscarul

The Godfather, filmul al carui regizor, Francis Ford Coppola, a pierdut Oscarul in 1973 in favoarea lui Bob Fosse cu Cabaret, este, acum, pe locul 2 in lista IMDB a celor mai bune filme. Totusi, in anii 70 nu se stia ca iconicul film va trece testul timpului, iar un musical (Cabaret) a castigat Oscarul pentru cea mai buna regie.

3. Rocky castiga in 1977

Desi era nominalizat impreuna cu alte filme iconice precum Taxi Driver, Network si All The President’s Men, Rocky a castigat Oscarul pentru cel mai bun film in 1977 – o surpriza pentru toata lumea, la acea vreme.

4. Three 6 Mafia castiga in defavoarea lui Dolly Parton

La ceremonia din 2006, grupul rap Three 6 Mafia a fost unul dintre cei mai surprinzatori castigatori ai Oscarului din toate timpurile. Melodia lor a castigat in defavoarea melodiei lui Dolly Parton, o favorita pentru primirea premiului.

5. Crash castiga in defavoarea lui Brokeback Mountain

Surprinzator pentru toata lumea, tot in 2006, drama Crash castiga Oscarul pentru cel mai bun film in defavoarea filmului Brokeback Mountain, o pelicula ce explora tema relatiilor gay. Multi critici sunt inca socati de acel rezultat.

6. Doua castigatoare pentru premiul pentru cea mai buna actrita

In 1969, au existat doua castigatoare ale Oscarului pentru cea mai buna actrita: Barbra Streisand si Katherine Hepburn. Totusi, doar una dintre ele s-a prezentat la ceremonie si a tinut un discurs si aceea a fost Barbra Streisand.

7. Gwyneth Paltrow castiga in defavoarea lui Cate Blanchett

Multi au crezut ca rolul din Elizabeth ii va aduce Oscarul in 1999 lui Cate Blachett, insa castigatoarea serii a fost, surprinzator, Gwyneth Paltrow, cu rolul sau din Shakespeare in Love.

8. Shakespeare in Love castiga Oscarul pentru cel mai bun film

In defavoarea peliculei Saving Private Ryan, Shakespeare in Love a castigat Oscarul pentru cel mai bun film, tot in 1999. Saving Private Ryan este cunoscut a fi unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile insa, cumva, Shakespeare in Love a reusit sa convinga votantii Academiei.

9. Chariots of Fire a castigat Oscarul pentru cel mai bun film in 1982

Acesta a fost un soc pentru ca, de obicei, filmul regizorului care castiga premiul pentru cea mai buna regie castiga si Oscarul pentru cel mai bun film. Lucrurile nu au stat asa in 1982, cand filmul lui Warren Beatty, Reds, a pierdut in favoarea filmului Chariots of Fire.

10. Anna Paquin, in varsta de 11 ani, castiga in defavoarea a 4 actrite iconice

Winona Ryder, Emma Thompson, Rosie Perez si Holly Hunter erau toate nominalizate la categoria cea mai buna actrita, insa au pierdut Oscarul in favoarea Annei Paquin, in varsta de 11 ani, care a castigat pentru rolul sau din The Piano.

11. Citizen Kane pierde in favoarea filmului How Green Was My Valley

Citizen Kane este recunoscut de multi critici de film drept una dintre cele mai bune pelicule din toate timpurile. Cu toate acestea, in 1942, Citizen Kane a pierdut in favoarea How Green Was My Valley, la categoria cel mai bun scenariu original.

Foto: Instagram