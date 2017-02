Premiile Oscar 2017: Cele mai amuzante meme-uri!

Meme-urile (sau, pe intelesul tuturor, imaginile amuzante – cu scris sau fara) care apar dupa un eveniment important sunt, de cele mai multe ori, cea mai buna parte a respectivului eveniment! Premiile Oscar 2017 nu au facut exceptie nici de aceasta data, ba mai mult decat atat, au fost sursa unora dintre cele mai amuzante meme-uri dintotdeauna.

Gandeste-te doar la cel mai amuzant dar ciudat moment al serii, atunci cand anuntul ca, de fapt, „Moonlight” a castigat premiul pentru „Cel mai bun film” a fost facut chiar in timp ce echipa „La La Land” isi rostea discursul de multumire pentru… acelasi premiu!

Nu te mai retinem din a te amuza copios, asa ca iata cele mai amuzante meme-uri de la Premiile Oscar 2017!

Turned off tv just to check #twitter one more time. What just happened. Moonlight over LaLaLand . Someone’s in trouble pic.twitter.com/NZRI618xCe — N.Smith (@sarahcincy) February 27, 2017

La La Land / Moonlight / Manchester By The Sea pic.twitter.com/zRDj8dC0RB — Daniel (@Dagovi_) February 27, 2017

Jesus and God planning the future of the world. #Oscars pic.twitter.com/lg8wLD9dtT — weirdo (@TheJCap) February 27, 2017

tfw you already won pic.twitter.com/y275HMlZis — J. Escobedo Shepherd (@jawnita) February 27, 2017

Foto: Twitter