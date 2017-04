Exista nenumarati factori care influenteaza dezvoltarea copilului inainte ca acesta sa se nasca. Iti vine sa crezi sau nu, si anotimpurile joaca un rol destul de important in vietile noastre. O gramada de noi studii au stabilit o legatura intre personalitatile si temperamentele oamenilor si anotimpul in care s-au nascut. Iata care este personalitatea ta, in functie de anotimpul in care te-ai nascut.

Primavara

Persoanele nascute in lunile martie, aprilie si mai sunt, in general, personalitati foarte optimiste. Mindset-ul lor este unul foarte pozitiv si sunt capabile sa vada fiecare esec sau lucru negativ ca pe o oportunitate de evoluare catre ceva bun. Cu toate acestea, persoanele nascute primavara sunt foarte predispuse la a dezvolta depresii clinice.

Vara

Persoanele nascute in lunile iunie, iulie si august sunt persoane foarte calde (nu degeaba sunt nascute vara), optimiste si pozitive. Nu sunt supuse unui risc asa mare de a dezvolta depresii precum cele nascute primavara, dar au tendinta sa treaca foarte repede de la o stare la alta. Cu toate acestea, nu trebuie sa te ingrijorezi, nu este nimic anormal in asta.

Toamna

Persoanele nascute in lunile septembrie, octombrie si noiembrie se bucura de niveluri scazute de risc de dezvoltare a depresiei. De fapt, persoanele nascute in noiembrie au cele mai mici riscuri de boli mintale. Cu toate acestea, persoanele nascute toamna pot fi foarte iritabile. Ele se pot enerva usor, din nimicuri, si au tendinta de a sta suparate pentru mult timp.

Iarna

Pentru persoanele nascute in lunile decembrie, ianuarie si februarie, lucrurile stau cel mai prost. Ele se confrunta cu riscuri mari de boli mintale, precum schizofrenie, depresie sau tulburari de bipolaritate. Nu te panica, totusi, pentru ca acestea sunt doar statistici. Persoanele nascute iarna sunt foarte creative si imaginative, iar un lucru care te va bucura, cu siguranta, daca esti nascuta in ianuarie sau in februarie este faptul ca… ai sanse mari sa devii celebra!

