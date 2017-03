Parteneriatul civil, sustinut de 47 de organizatii si peste 2000 de cetateni

Parteneriatul civil este iarasi o tema de gandire pentru parlamentarii din Romania. Acum, proiectul de lege a ajuns la Comisia juridica, dupa ce a fost avizat pozitiv, in premiera, de doua comisii (Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale si Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati). 47 de organizatii si mii de cetateni romani cer acum Comisiei sa acorde un raport de adoptare si considera ca “este de datoria plenului aceleiasi camera (Camera Deputatilor, n.red.) sa asigure cadrul legal pentru recunoasterea egala a tuturor cuplurilor din Romania, inclusiv a celor necasatorite.”

Conform ultimului recensamant, in Romania traiesc astazi in cuplu peste 800 de mii de persoane care nu sunt casatorite legal. Majoritatea acestora sunt cupluri heterosexuale, iar unele au in grija si copii, iar drepturile lor (in materie de mostenire, rolul de apartinator, regimul bunurilor comune, asigurare medicala, pensie de urmas, libera circulatie sau sedere, emigratie sau credit bancar comun etc) nu exista. De aceea, semnatarii considera ca recunoasterea, de catre statul roman, a statutului acestor cupluri in societate si in relatia cu autoritatile ar reprezenta un semnal pozitiv pentru toti acesti oameni.

Acelasi parteneriat civil ar oferi protectie si cuplurilor formate din persoane de acelasi sex, lucru care a starnit indignarea mai multor biserici din Romania, care au avut pozitii oficiale adresate Parlamentului, opunandu-se proiectului de lege. Semnatarii petitiei considera ca adoptarea acestei legi ar simboliza angajamentul Romaniei fata de valorile europene si fata de principiul democratic de baza al protectiei minoritatilor.

De altfel, Romania ar trebui sa recunoasca cuplurile formate din persoane de acelasi sex, dupa ce, in 2010, o decizie a Curtii Europene a Drepturilor Omului a stabilit ca statele membre ale Consiliului Europei au aceasta obligatie.

Petiția poate fi semnată aici.