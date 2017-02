Parteneriatul civil a trecut de Comisia pentru drepturile omului

Proiectul parteneriatului civil a fost avizat, ieri, cu sase voturi pentru in Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor. Parlamentarii care au votat in favoarea proiectului provin din USR, UDMR, PNL si PSD. Au fost si trei voturi impotriva, din partea PSD, si o abtinere.

Proiectul a fost initiat ca urmare a faptului, consemnat intr-un recensamant recent, ca peste 800 de mii de persoane traiesc, in Romania, in uniuni consensuale, fara sa beneficieze de vreo forma de protectie din partea statului. Acum, proiectul mai urmeaza sa treaca prin Comisia de egalitate de sanse si prin Comisia juridica, inainte de a fi votat in plenul Camerei Deputatilor. Comisia juridica are obligatia de a face un raport pe baza avizelor celorlalte comisii si apoi sa il trimita plenului.

Pana sa ajungem acolo, totusi, trebuie sa ne bucuram de acest pas inainte si sa luam in considerare faptul ca, anul trecut, aceeasi comisie nu a dat aviz favorabil proiectului (intr-o contradictie cu insusi scopul existentei sale).

Initiatorul legii, Remus Cernea, a salutat decizia Comisiei, si chiar doi membri ai respectivei comisii si-au argumentat voturile favorabile invocand dreptul la viata de familie al oricarui cetatean, indiferent de genul sau de orientarea sa sexuala.

O lege a parteneriatului civil exista in aproape toate statele Uniunii Europene, in afara de Romania, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia si Bulgaria. In Romania, insa, atat opinia publica cat si clasa politica se impotrivesc uniunilor intre persoane de acelasi sex, desi o lege a parteneriatului civil nu le-ar viza doar pe acestea, ci se cuplurile heterosexuale care traiesc in acelasi tip de uniune consensuala.

De exemplu, la noi doar 36% dintre oameni cred ca persoanele LGBTQ ar trebui sa aiba aceleasi drepturi ca persoanele straight, conform Eurobarometrului despre discriminare din 2015. In acelasi timp, in Romania doar 24% dintre respondenti cred ca nu este nimic in neregula cu relatiile sexuale intre persoane de acelasi sex. Prin comparatie cu Olanda sau Suedia, state in care raspunsurile favorabile persoanelor LGBTQ se apropie de 100%, se pare ca mai avem foarte mult de lucru.