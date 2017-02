(P) FIVE’S – Inovatia in evenimentele corporate

Incercam sa ne indreptam mereu atentia catre tot ce este nou si in trend, iar pentru a depasi asteptarile clientilor ai nevoie sa aduci constant acel ingredient care genereaza efectul de wow.

Organizam un numar semnificativ de evenimente pe an, dar fiecare eveniment aduce ceva unic, te obliga sa devii mai bun, mai creativ, iar in compania Five’s toate aceste lucruri sunt posibile gratie unei echipe integrate de specialisti.

Un eveniment corporate reusit are la baza o alegere inteleapta a locatiei, o puternica prezenta digitala si sociala, un design de eveniment inedit si o gandire strategica in selectia tehnologiei potrivite evenimentului.

Interactivitatea sustinuta de tehnologie ramane un must have in industria de evenimente, cele mai noi tendinte din domeniu in anul 2017 indreptandu-se catre supertehnologie, realitate virtuala, experiente senzoriale. Noile inovatii din domeniu reprezinta ceea ce generatiile anilor ’80 si ’90 au visat si au vazut doar in filme: de exemplu, realitatea virtuala amplifica atat de mult evenimentul, incat reuseste sa pastreze interactiunea si interactivitatea chiar si atunci cand participantii sunt la kilometri distanta.

In ultimul an, streaming-ul live din drona a evoluat foarte mult. Dronele care detin camere 4K si au posibilitatea de a face streaming live pe diferite canale media reprezinta instrumente puternice de implicare a publicului, contribuind la crearea unei experiente captivante, ca si in realitatea virtuala.

Cresterile solutiilor high tech din industria de evenimente au fost intotdeauna cuantificabile si palpabile. Ori de cate ori un echipament este asociat si cu o tehnologie inovatoare, evenimentul capata o alta dimensiune. Anul 2017 va fi anul in care tehnologia tangibila cu acces offline va face valuri in aceasta industrie. Experienta virtuala totala va rezona din ce in ce mai mult cu diferite generatii de participanti la eveniment. Touchable tech reprezinta solutii simple care fac apel la cele cinci simturi, altele decat cele care ne obliga sa ne concentram doar asupra noastra intr-un mod singular.

Aceasta tehnologie reuseste sa creasca gradul de implicare a participantilor la eveniment, atingerea devenind astfel o experienta mult mai importanta decat cititul sau vorbitul, facand apel mai mult la inimile decat la mintile participantilor.

Intr-o lume in care totul se schimba atat de rapid, diversitatea pe care o aduci in eveniment devine o necesitate. Diversitatea reprezinta dezvoltarea acestei industrii, inseamna schimbarea comportamentului participantilor la eveniment prin intermediul solutiilor interactive pe care le propunem.

Five’s gestioneaza peste 500 de evenimente pe an, de la spectacole de teatru si opera pana la concerte in aer liber si evenimente corporate.

Five’s este o companie de productie tehnica de evenimente ce ofera solutii si servicii integrate si inovatoare: consultanta tehnica, design tehnic. Compania pune la dispozitia clientilor sai echipamente profesionale de scenotehnica, sunet, lumini, video si efecte speciale.

