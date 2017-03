Oare femeile au suflet?

Hai sa vedem despre ce-i vorba in titlu. Macon, Franta, anno Domini 581. Regele Guntram convoaca un sinod local, pentru a lamuri cateva probleme care se ivisera intre timp. Evenimentul in sine nu are cine stie ce insemnatate in istoria crestina, cu exceptia unei relatari pe care o face Grigorie de Tours in Istoria Francilor: un episcop a intrebat, in plen, daca pentru femei se poate folosi acceptiunea biblica a termenului latin “homo”, adica om, fiinta umana. I s-a raspuns cu citate din Vechiul si Noul Testament, si el a renuntat la acea teza.

Un mileniu mai tarziu, controversa a fost readusa in discutie de un pastor luteran, Johannes Leyser. Acesta se folosea de teza episcopului de la Macon ca argument in favoarea poligamiei. Si recent, dupa 2000, teologul baptist Jonathan Edwards a publicat o lucrare in care interpreta dupa ureche citate biblice, pentru a dovedi ca femeile nu au suflet, ca au fost create doar ca sprijin si companie pentru barbati, si ca existenta lor vesnica nu ar avea vreun sens, din moment ce crearea lor are doar un scop in plan terestru.

De ce am ales sa dezgrop mortii si sa va spun ce au gandit, de-a lungul timpului, unii si altii despre femei? Simplu: pentru ca sunt prea multi cei care nu constientizeaza pericolul discriminarii sexiste. Sunt prea multi cei care nu isi dau seama de consecintele glumelor misogine. Sunt prea multi cei care inca se mai uita de sus la femei si mult prea multi cei care cred ca simpla diferenta de gen ne urca sau ne coboara o treapta in clasamentele societatii. Si faptul ca, in 2016, un cadru medical a afirmat ca femeile nu pot fi chirurgi la fel de buni ca barbatii (da, despre Leon Danaila e vorba!) sau ca, in 2017, europarlamentarul Janusz Korwin-Mikke considera ca femeile „trebuie sa castige mai putin decat barbatii, pentru ca sunt mai slabe, mai mici si mai putin inteligente”, ne demonstreaza ca gafele istorice pot fi oricand repetate, indiferent de stadiul in care se afla lumea astazi. Iar dovada concreta ne-a dat-o Donald Trump, care chiar crede ca trebuie sa fie decizia lui daca femeile au voie sa faca avort sau nu.

V-am prezentat astazi niste extreme care sper sa va faca sa constientizati nevoia de echilibru. Pentru ca e suficient sa inchidem ochii doar o clipa, ca lucrurile sa o ia razna complet. E suficient sa ignoram un singur semn ca temerile noastre cele mai mari sa se transforme in realitate.

Acum, in finalul textului meu, va mai semnalez un lucru: in greaca veche, limba in care au fost scrise textele Noului Testament, cuvantul „suflet” e de genul feminin. Sper ca informatia asta raspunde clar intrebarii-titlu.

Si da, chiar cred ca we should all be feminists!

Text: Mihail Tamba

Foto: Instagram