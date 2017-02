Nu poti trece cu adevarat peste un divort, daca nu faci acesti pasi

Multe persoane cred ca trecerea aceasta se intampla foarte simplu si natural si tot ce le ramane lor de facut este sa astepte. Nu astepta sa vezi schimbari pozitive, daca tu nu faci nimic in acest sens.

Este un eveniment care te-ar putea face sa-ti pui la indoiala contributiile tale in relatie si poate sa fie o schimbare asa de brusca incat sa iti dea senzatia ca nu mai stii ce trebuie sa faci in continuare.

Ei bine, totul tine de constientizarea situatiei si de deciziile pe care vrei sa le iei pentru a te pune din nou pe picioare. In continuare am simplificat patru lucruri esentiale de urmat in procesul de recuperare.

1. Proiecteaza-ti viata

Atunci cand stii exact ce vrei, iti este mult mai usor sa te concentrezi pe ce ai de facut pentru a obtine lucrurile pe care le doresti.

Una din greselile frecvente pe care le fac oamenii e sa se concentreze pe ce au avut si sa nu vada ca exista posibilitata sa aiba acelasi lucru in viitor.

Daca iti doresti sa ai din nou stabilitatea financiara sau sprijinul nelimitat al partenerului din timpul casatoriei, trebuie sa inveti sa lasi totul in urma. Tot ce ai avut frumos, ai avut pentru ca ai muncit pentru asta, si vei munci din nou pentru asta ca sa fii poate si mai fericita.

Nu te concentra pe ce nu ai, ci pe ce vrei sa ai. Ai nevoie doar de bunavointa sa incerci lucruri noi. Asa o sa poti lasa in urma divortul.

2. Fii sincera

Cred ca acesta este cel mai important lucru in cazul oricarei situatii dificile in care te-ai putea afla.

Gandeste-te ce nu a mers, ce contributie a vinei ai avut tu, dar si partenerul, si transforma aceste observatii in invataturi pe care sa le iei cu tine in relatia urmatoare. In acest fel te debarasezi si de bagajul emotional pe care il cari, si esti mult mai sigura pe ce ai de facut pe viitor.

3. Fii recunoscatoare

Fii recunoscatoare pentru ce ai. Cand vei aprecia mai mult fiecare lucru pe care il ai, o sa ai parte de din ce in ce mai multe lucruri bune. Priveste intotdeauna partea plina a paharului si pretuieste fiecare intamplare nefericita ca pe o invatatura.

Toate experientele prin care treci trebuie sa te faca un om mai bun si atata timp cat iti impui sa vezi lucrurile intr-o anumita lumina, cerul va deveni din ce in ce mai senin pe strada ta.

4. Invata sa te adaptezi

Divortul poate aduce schimbari majore in multe cazuri. Este esential sa stii ca singura cale de supravietuire este vointa de a te adapta la orice. Atunci cand decizi ca trebuie sa te adaptezi la orice, imbratisezi si ideea de a lasa trecutul in urma. Adaptabilitatea arata deasemenea dorinta ta de a gasi metode alternative pentru a-ti implini viziunile pentru viitor.

Chiar daca o sa folosesti acesti pasi, o sa intampini probabil momente de slabiciune care iti vor face si mai grele incercarile de adaptare.

Tot ce poti face e sa ai rabdare cu tine si sa repeti pasii, pana cand o sa devina parte din rutina. Cand o sa-i stapanesti, o sa fii atat de angajata in viata ta din prezent, incat vei uita complet de trecut.

