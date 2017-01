Noul trailer final „Beauty and the Beast” a aparut, in sfarsit, si este spectaculos!

Trebuie sa recunoastem ca de-abia asteptam sa vedem filmul, in care Emma Watson joaca rolul lui Belle, dar pana il luna martie va trebui sa ne consolam cu acest trailer final!

Noul trailer final „Beauty and the Beast” ne ofera mai multe informatii despre povestea lui Belle, despre viata ei de dinainte ca evenimentele filmului sa se intample.

In noul trailer „Beauty and the Beast” putem auzi pentru prima oara cover-ul dupa melodia originala din filmul de animatie, interpretat de Ariana Grande si John Legend.

Urmareste-l si tu! Filmul „Beauty and the Beast” apare in cinematografele din lumea intreaga pe 17 martie.

Foto: Arhiva Revistei ELLE