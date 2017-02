Noi imagini si indicii din Stranger Things sezonul 2!

Incepem sa primim cateva indicii cu privire la ce se va intampla in Stranger Things sezonul 2!

Recent, pe Netflix a aparut o serie de noi imagini care ne ofera putina consolare, avand in vedere ca al doilea sezon din serialul nostru preferat va aparea de-abia de Halloween!

Saptmana trecuta, dupa ce au lansat primul trailer Stranger Things sezonul 2, fratii Duffer, regizorii si scenaristii serialului, au dezvaluit cateva informatii cheie ce tin de desfasurarea celui de-al doilea sezon.

Se pare ca Will va avea de suferit in urma calatoriei lui in lumea „Upside Down” si ca inca doi copii se vor alatura distributiei – dar nu stim inca exact care vor fi rolurile lor.

Iata imaginile din Stranger Things sezonul 2 dezvaluite recent!

De asemenea, producatorii serialului au declarat ca s-au consultat cu producatorii Game of Thrones in privinta pastrarii cat mai secrete a scenariilor si a modului in care se va desfasura actiunea, deci cu siguranta nu vom putea afla inainte ce se va intampla! Cu toate acestea, intrebarea cea mai importanta ramane inca fara raspuns: unde este Eleven?

Foto: Netflix