MyKing (de Mihai Dan Zarug)

Sunt multi designerii care ma emotioneaza si ma fac sa visez ca poate candva voi ajunge macar sa calc in aceleasi holuri prin care fac ei istoria frumusetii. Nu prea am vorbit despre ei, cumva in “lumea mea” e mai cool sa defilezi cu ce nu-ti place, decat sa recunosti ca multi, foarte multi #facmaimistocatine

Alexander McQueen e printre primii dintre ei. Ii vad si revad colectiile, urmaresc documentarele, ii plang povestea si raman stana la cat de seducatoare e nefericirea, daca ea arata asa.

A fost ziua lui Lee Alexander McQueen. Pana si acel LEE in fata numelui atat de cunoscut, suna ca un titlu nobiliar #akingtheking

Ar fi fost ziua lui daca nu decidea sa si-o inceteze ca pe un contract de munca intr-o firma care nu-ti mai place.

Pentru ca m-am gandit destul de des la “demisie” in ultima perioada si pentru ca pot sa inteleg perfect ideea ca “viata ta e meseria ta” si una fara alta nu pot exista, mi-am amintit de EL.

Prima amintire despre el vine din perioada unui adolescent minoritar si neadecvat, incapabil sa se exprime, si putin “taranel”, care insa adora emisiunile despre moda. O jurnalista de la RAI (cred, oricum italianca) a indraznit sa ii critice colectia in interviul video de imediat dupa show, McQueen a injurat-o in direct si a dat-o afara fara menajamente. Am fost socat. El avea dreptate.

Sa nu intelegi Alexander McQueen ca adolescent in Botosani e de inteles, ca jurnalist de moda, insa, trebuie sa fii sub-mediocru.

Ii analizez hainele, le intorc pe dos, numar impunsaturile pe centimetru, ma holbez la trucuri croitoresti si ma intreb daca as avea unde, in Bastinasia, sa scot ceva similar si, evident, mi se pare ca #NU. Masor din ochi numarul de taieturi, unghiul umarului, capul de maneca si imi intiparesc in palma rotunjimea perfecta a unui umar sau a unei linii si ma minunez cat de expert era calcatorul care a format sacoul ala la finisat. Ii mangai captuseala, ii cantaresc nasturii si adulmec perfectiunea unei obosite de intarituri sau taietura unei pense, al plastroanelor care fac haina aia sa para ca ar sta in picioare neimbracata.

Magician al volumelor, maestru al povestilor cu demoni care te devoreaza total, monstri care nu-ti dau pace, tehnician perfectionist al constructiei si stucturii, Dumnezeul nelinistilor interioare profunde explodate intr-un univers personal ca niciun altul. #AlexanderMyKing

Colectiile iesite din mana lui imi pun un nod in gat si ma fac sa ma inghesuie tristetea ca in lumea in care traiesc, el nu si-a gasit locul. Si totusi, cineva l-a iubit si pe el atat de tare incat si-a facut din munca ei o declaratie de dragoste eterna pentru el. McQueen nu numai ca traieste, dar prin Sarah Burton a devenit, din angoasa, iubire. Aia pura si perfecta pe care chiar o simti de-adevaratelea, fie ea si nedeclarata prin hashatg-uri marketate #niueigist

La multi ani, LEE!

A + Z