MultumescPentruFlori, o campanie despre si pentru tine

Daca nu ai auzit inca, in ultimele zile, despre campania #MultumescPentruFlori, atunci nu ai fost suficient de atenta. Campania aceasta, vizibila mai ales prin emblema sa aplicata fotografiilor de profil ale celor care i s-au alaturat (si care si-au suprapus peste propriile imagini pe cea a unui trandafir care se transforma in sarma ghimpata) a inceput sa se deruleze pe 1 martie – ziua aceea in care incepe sa ti se spuna ”La multi ani!” si in care primesti mici atentii flatante, cat sa stii ca esti sarbatorita cum se cuvine de Ziua Femeii.

Ideea acestui simplu “multumesc” care ascunde atat de multe in spatele lui a fost una simpla, despre care mi-a povestit mai multe Tudorina Mihai, una dintre initiatoarele proiectului: “Cu #MultumescPentruFlori am pornit de la ideea ca trebuie sa depasim festivismul si ca trebuie sa ne intoarcem la semnificatia originala a zilei de 8 martie, la revendicarile femeilor. Am fost mai multe fete care am pornit campania si am ales sa o comunicam pe canalul Feminism Romania, apoi am atras si alte feministe si s-au alaturat si alte organizatii, precum Centrul Filia, E-Romnja sau CPE. Am vrea, daca tot avem aceasta zi, sa o folosim. Ziua de 8 martie nu e celebrata la fel in toata lumea, dar in spatiul fost comunist a ramas o traditie si am zis ca ar trebui sa o valorificam, sa nu mai fie o zi de omagieri si de cadouri sau flori. Am vrut sa reflectam un pic la ce inseamna sa fii femeie in Romania astazi.”

Altfel, mesajul campaniei #MultumescPentruFlori este foarte clar din textul publicat, inca de la bun inceput, pe pagina evenimentului. Acesta vorbeste despre dreptate sociala, politica si economica, in primul rand. “O floare nu inseamna un pas in plus spre egalitatea de gen. (…) Florile nu pot sterge umilinta, jignirea, frica, marginalizarea cu care un numar mare de femei se confrunta in viata de zi cu zi. Atunci cand li se cere sa ramana «in banca lor». Atunci cand li se cere sa-si joace rolurile in tacere. Atunci cand li se cere sa nu iasa din cuvantul acelor barbati pentru care «impreuna» inseamna o continua lupta pentru impunerea puterii.”

Daca te intrebi despre ce mai este vorba in campania #MultumescPentruFlori, ei bine, despre toate acele lucruri care conteaza si pe care o floare de 8 martie nu le poate rezolva defel. Cum ar fi munca neplatita in gospodarie, violenta domestica si sexuala, stereotipurile de gen, discriminarea la locul de munca, atacurile asupra drepturilor reproductive, presiunea sociala a casatoriei si maternitatii, diferenta de salarizare, discriminarea femeilor queer, transgender, rome, in varsta sau cu dizabilitati, a celor traficate sau care sunt lucratoare sexuale. Adica lucrurile acelea care ne privesc pe toate.

Campania, dupa cum iti dai deja seama, se adreseaza in primul rand femeilor – acesta a fost si motivul pentru care, spune Tudorina Mihai, au ales sa o lanseze pe Facebook. “Mesajele sale au fost gandite pentru femei. Cu toate acestea, ne-am confruntat cu foarte multe mesaje de ura de la foarte multi barbati si baieti – au fost mesaje foarte urate in comentarii, in special la mesajul «Nu m-am nascut sa spal vase!», dar si in mesaje private.” Asta daca mai era nevoie de o confirmare pentru necesitatea acestei campanii.

Am intrebat-o pe Tudorina daca, dincolo de agresivitatea aceasta constanta care, sa o spunem drept, se iveste de fiecare data cand femeile decid sa faca niste revendicari, exista si un alt fel de discriminare in Romania – cea sistemica. “Este prezenta in toate institutiile si domeniile”, mi-a raspuns. “Sunt foarte multe lucruri de facut. Eu incerc sa vorbesc cat mai mult despre educatie, despre manuale mai incluzive. Cred ca trebuie sa fie valorizata mai bine contributia femeilor, pentru ca aici avem o problema. In literatura romana scriitoarele nu au fost niciodata evaluate corespunzator si sunt mai putin apreciate, uitam ca istoria nu se rezuma doar la batalii si ignoram, de exemplu, o miscare feminista despre care nu se cunoaste aproape nimic. De-abia la facultatea de istorie se invata despre asta foarte putin. Femeile acelea au luptat pentru drepturile noastre si nu sunt recunoscute.” Si atunci, ce e de facut? Foarte multe, din pacate.

Tot Tudorina mi-a dat cateva exemple. “Trebuie sa modificam legislatia privind prevenirea si combaterea violentei, pentru ca la noi inca nu e implementata Conventia de la Istanbul, avem nevoie de programe de preventie, de servicii pentru femei. Multe judete din Romania nu au adaposturi pentru victimele violentei, nu avem crese, nu avem suficiente gradinite. Ce fac mamele care se intorc la munca cu copiii lor, daca nu gasesc loc la gradinita publica? Si la scoala e la fel. E foarte complicat!”

Crezi ca toate aceste probleme nu sunt, de fapt, la fel de grave? Atunci poate ca ar trebui sa iti chestionezi un pic mentalitatea. Pentru ca lucrurile de acest fel sunt generate atat de lipsa unei legislatii, dar si de mentalitati – da, uneori chiar de cele ale noastre, ale femeilor. Tudorina imi spune de la ce porneste asta – “de la felul in care femeile considera ca unele lucruri sunt normale. Uite, in studii nu apare faptul ca Romania ar ar avea o problema cu discriminarea, dar, de fapt, femeile nu o recunosc. Sunt obisnuite sa spuna «e barbat, mai pune mana», nu au definitia termenilor.”

Asa ca, pentru toate aceste motive, a venit vremea sa spunem impreuna #MultumescPentruFlori, dar vreau respect!

Foto: Feminism Romania